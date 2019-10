Proyecto de Hidroponia seleccionado para la Olimpíada de Educación Agraria

La Escuela Agrotécnica Salesiana “Concepción Gutiérrez de Unzué” está ubicada en La Trinidad, zona rural de la localidad de Ferré, partido de General Arenales.

Desarrolla el nivel secundario otorgando títulos de Bachillerato en Educación Agraria y Tecnicatura en Producción Agropecuaria.

Alumnos de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Concepción Gutiérrez de Unzué” participaron de las Olimpíadas en Educación Agraria, siendo la única institución de DIEGEP de la región que se presentó en las mismas.

Su proyecto ganó a nivel provincial, que se realizó el 10 de octubre pasado y participará a nivel nacional, que será en Misiones, del 26 al 30 de noviembre del corriente año. En estas olimpíadas nacionales habrá varias exposiciones de proyectos educativos, talleres, prácticas formativas de los futuros técnicos.

El proyecto

Según lo explicado por la directora de la institución a Democracia, licenciada Mariana Fornari, lo presentado responde a la propuesta de cierre de carrera, es decir es un proyecto tecnológico especial, que generalmente se presenta al término de la carrera, teniendo en cuenta la inserción laboral y el ingreso a la universidad.

El docente a cargo de dicho proyecto es el ingeniero agrónomo Maximiliano Cloquell, jefe del Laboratorio Agronómico, quien junto con sus alumnos llevó a cabo el mismo. Tanto desde la dirección de la escuela como de personal docente también enriquecieron dicho proyecto desde primer año de la tecnicatura.

“Tenemos un equipo docente muy fortalecido, muy unido, con el corazón puesto en la escuela. Estamos muy orgullosos de poder trasladar todo ese amor que tenemos a los chicos en proyectos que sean de alto impacto social y educativo”, manifestó la directora del establecimiento, licenciada Mariana Fornari.

“Los alumnos desarrollan durante los dos últimos años la investigación, el avance, la propuesta de mejora y la práctica llevada a cabo. En esta oportunidad mostramos un proyecto de Hidroponia, llevado a cabo por dos alumnos de séptimo año: Agustín Larrañaga y Juan Pablo Rimoldi”, explicó.

Según lo manifestado por Fornari, la Hidroponia es el desarrollo de verduras, hortalizas, la producción que se hace en huertas, dentro de un lugar cerrado, sin tierra, sino en agua, con agregado de nutrientes.

“Todas las verduras que crecen ahí adentro, tienen el plus de no crecer con malezas ni insectos, es decir crecen muy muy bien. Lo que queremos mostrar siempre a través de esto, es que se pueden hacer microemprendimientos familiares importantes en la zona, a pesar de que nosotros tenemos mucha tierra para cultivar. El cultivo se puede hacer en un lugar reducido con una producción de calidad”, afirmó.

Acelgas, lechugas, frutillas, etc. crecen en este espacio destinado al proyecto desarrollado en la Escuela Salesiana ubicada a solo 3 km de Ferré. Las raíces de las verduras están puestas en caños, con agujeros por donde pasa agua y nutrientes.

La escuela

La Escuela Agrotécnica Salesiana “Concepción Gutiérrez de Unzué (DIEGEP 4205), creada hace 94 años, cuenta con 200 alumnos varones, de los cuales 150 son internos de lunes a viernes, y el resto reside en sus respectivos hogares que generalmente son de Ferré, Colón o Arenales.

Los alumnos que viven en la escuela pagan una pensión, pero también hay becados. La institución no tiene cuota.

Es una institución de gestión privada, dependiente de la orden de los salesianos. Los profesores son laicos en tanto que los representantes legales son sacerdotes.

La obra está dirigida por la inspectoría salesiana, que tiene a su cargo la parte de producción, manejada por sacerdotes y la administración.