El muralista Mario Lange a pleno por los pueblos del distrito

El reconocido artista, Mario Lange estuvo la última semana recorriendo las localidades del distrito de General Arenales, decorando, embelleciendo, dándole color y alegría a diferentes espacios de cada pueblo.

El lunes comenzó en la localidad de General Arenales, donde el espacio intervenido fue el nuevo puente de acceso al pueblo.

El martes estuvo en Arribeños en la Plaza Principal, el miércoles en Ascensión en el Prado Español, el jueves en Ferré en la Plaza Principal y el viernes en La Angelita en el Jardín.

Recorrida

El 5 de agosto último, estuvo en la plaza principal de Arenales, el artista plástico entrerriano Mario Lange, para hacer una intervención artística.

El mismo contó con muchos participantes, realizando murales de importantes proporciones.

El 7 de agosto estuvo en Ascensión, concretamente en el Prado Español, con los jóvenes del lugar, el jueves 8 en la plaza de Ferré, y el viernes 9, en el Jardín de Infantes N° 906 de La Angelita.

Por el país

El artista pintó más de 1200 murales en ciudades y pueblos. El entrerriano tiene como objetivo llevar su pintura a cada provincia del país, solo le faltan seis. Sus trabajos llegaron a más de 50 países del mundo, no solo murales, sino también esculturas y cuadros.

A la propuesta de llevar su arte a cada rincón del territorio nacional, Lange la denomina “Revolución de Arte”.

Su gira por el país la comenzó en 2015. Entiende que los grandes protagonistas son los chicos. “Nunca me imaginé pintar tantos murales en el país. Empezó como un desafío y cuando hice el mural número uno la reacción de los chicos fue impresionante. Eso fue lo que me dio el impulso”, dijo el artista.

Nació en la pequeña localidad de Strobel, pero está radicado en Estancia Grande (San Luis), donde tiene su atelier y una gran galería con todas sus obras.

Sus dibujos se contemplan en escuelas, hospitales, puentes, autopistas, autódromos y distintos espacios públicos de gran parte de Argentina.