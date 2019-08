Erica Revilla: "No me interesan los cargos provinciales, quiero transformar el distrito"

Se realizó en en el Centro de Jubilados y Pensionados de Ascensión el cierre de campaña de Juntos por el Cambio. El acto contó con la presencia de dirigentes regionales y estuvo encabezado por la jefe comunal de General Arenales y precandidata a intendente radical Erica Revilla. El presidente comunal de Teodelina Joaquín Poleri y el intendente de General Viamonte Franco Flexas destacaron la gestión de Revilla y resaltaron el apoyo en la próxima elección.

En tanto, tras su discurso, la intendente Erica Revilla destacó que estas elecciones "no son una más, se define mucho en la Argentina" y que no tiene interés en aspiraciones provinciales: "quiero transformar el distrito, a eso vine, estos cuatro años se me pasaron volando y queda mucho por hacer".