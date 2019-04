José Medina: “La oposición tiene que estar unida pero hay incertidumbre”

La especulación y la incertidumbre de cara a las próximas elecciones alcanzan a los distritos de la región que, mayormente, se encuentran a la expectativa de las decisiones que se tomen a nivel nacional y provincial.

Pero por estos días en General Arenales, hay un factor clave que no dudan en confirmar y en los que se encuentran todos de acuerdo: la chance es unirse en un frente común contra una posible segunda candidatura de la actual intendente, Erica Revilla.

Desde el entorno íntimo de la jefe comunal aseguraron a Democracia que “Erica no confirmó públicamente su candidatura, más allá que todos sospechamos que iría por la reelección” y agregaron “del tema aún no se ha hablado, es un momento muy complicado para la gente, hay que estar pensando en el día a día, en cómo mejorar la calidad de vida de la gente y no en una elección”.

Pese a la falta de confirmación oficial, todo indica que Revilla es la candidata de Cambiemos para ir por la reelección sin interna previa y se estima que en la ciudad cabecera ganaría con menos votos que en 2015.

Por su parte, sin certezas ni anuncios públicos, la oposición aún no definió nombres y la campaña se dilata.

Al respecto, el exintendente peronista de General Arenales, José María Medina, dialogó con Democracia y dijo que “la idea de la oposición es unirse, el tema es que de arriba no está claro entonces nosotros, desde abajo,esperamos a ver lo que pasa arriba; en cuanto a lo distrital, la idea es ir unidos como oposición, para presentar una opción diferente a la que está, pero la verdad es que hoy todo es incertidumbre”.

Por otro lado, Medina apuntó que “por ahora no hay candidaturas, yo siempre estoy a disposición y trabajando por esa gente que no se siente representada por este gobierno, ni a nivel nacional ni a nivel distrital, y siempre hay que ser respetuoso tanto del partido como de los compañeros, si la decisión sale de ahí no tengo ningún problema en participar y si me toca ir en algún lugar iré, si no acompañaré como siempre”.

Consultado respecto de las principales debilidades de la oposición y del oficialismo local, Medina aseguró que “a la oposición en Arenales nos falta un poco de unidad y unificar criterios para encarar la campaña que viene; veo que el distrito tiene hoy un momento económico muy complicado: las familias trabajan y no llegan a fin de mes, los comercios tienen un parate muy importante en cuanto al consumo, todos los rubros están sufriendo mucho, con el tema de las tarifas realmente lo tienen muy complicado”.

Por otro lado, el exintendente señaló que el gobierno de Revilla “es un gobierno que no ha hecho obras, más allá de alguna ruta que se hizo a nivel provincial y nacional, se anunciaron viviendas y no se hizo ni una sola, los pueblos y la red vial están deteriorados, es un estancamiento de la obra pública, no se han hecho obras en estos cuatro años, no se ven, eso produce estancamiento y atraso a nivel distrital”.

“Emir Miranda puede ser un posible candidato de la oposición, nosotros nos reunimos a debatirlo y el candidato que surja, del grupo de compañeros y del partido, hay que respetarlo y acompañarlo, no esperamos órdenes, es una cuestión de organización nuestra”, finalizó Medina.