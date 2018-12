Ya están construyendo el relleno sanitario en la localidad de Arribeños

Ya comenzó el movimiento de tierra para construir el relleno sanitario en la localidad de Arribeños.

El mismo consta de la construcción de taludes correspondientes por sobre el nivel del suelo y está ubicado en el predio del basural de la localidad de Arribeños.

Sobre dichos taludes se colocará una membrana que impermeabiliza el suelo de los lixiviados generados por los residuos que allí se depositan. En general se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa.

Este relleno sanitario se adecua a las normas vigentes de disposición final de residuos que establece el OPDS (Organismo provincial para el desarrollo sostenible).

Este proyecto junto al Programa de Reciclado, que consiste en la separación de residuos secos de húmedos, demanda gran esfuerzo y trabajo, requerirá del compromiso de todos los vecinos del Distrito, para lograr el saneamiento de los basurales a cielo abierto y de esta forma contribuir a un ambiente más sano para todos.

Basura reciclable

Próximamente, al igual que en las localidades de Arribeños y Ascensión con el acompañamiento de Ascensión y Arribeños Recicla, los vecinos de Ferré, General Arenales y La Angelita deberán separar la basura reciclable.

El papel, el plástico y el cartón que ya no se usa, la gente deberá depositarlos en el Punto limpio más cercano a su domicilio, luego un camión recolectará todo el material reciclable y lo llevará hasta el Polo Ambiental donde el personal capacitado lo seleccionará a través de una cinta transportadora. Por último, con una prensa, se compactará para la comercialización.

Se pide la colaboración de todos los vecinos para que el material se encuentre en buen estado y los días de lluvia no colocar papel, ni plástico, ni cartón en el Punto limpio, ya que el agua estropeará el material y ya no podrá ser reciclado.

La comuna está elaborando cada cesto.