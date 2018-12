Vanina Lisazo: "muchos hombres están inquietos en este momento"

Luego de conocerse la denuncia que realizó la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación, otras mujeres se animaron a compartir públicamente situaciones de acoso, abuso y violencia de género. En el distrito de General Arenales, la vecina Belén Dadamia escribió en su cuenta de Facebook: "No me callo más. Me cansé de humillaciones y de que me echen la culpa, no quiero que nadie más viva lo que yo pasé. No tengo más miedo. Gracias por acompañarme difundiendo." La publicación generó numerosos mensajes de apoyo.

En 2010, la denuncia de Belén Dadamia por abuso contra dos hombres de General Arenales ingresó a la UFI Nº 1 de Junín, a cargo de Roberto Rodriguez pero, desde hace dos años, la titular es la fiscal Vanina Lisazo. En este marco, los periodistas de General Arenales Marina Bridger y Sergio García, de las radios Aries y Okey FM respectivamente, entrevistaron a Lisazo, quien revisará la denuncia por abuso.

"No puedo hablar de avances de la causa porque tomé conocimiento hace dos días del hecho, esa denuncia fue hecha en 2010 y yo estoy a cargo de la UFI Nº1 desde hace dos años, pedí el desarchivo y aún no me puse en contacto con Belén como para saber cuáles serían los posibles pasos de la investigación, si es que se puede continuar alguno, pero sí le escribí un mensaje diciéndole que estoy a disposición para todo lo que ella considere", y agregó "ni bien tomé conocimiento, a través de las redes sociales, pedí que busquen la causa y, en las próximas horas, voy a tenerla en mis manos".

Consultada respecto de por qué no se avanzó en su momento con la investigación, Lisazo dijo que "seguramente el fiscal no dio por probado el delito o la autoría, hay dos puntos que tenemos que probar los fiscales: que haya ocurrido el delito y quién fue el autor, eso es lo básico, cuando se archiva es porque no se pudo probar uno de esos puntos; eso no quiere decir que no haya ocurrido, significa que no hubo testigos o elementos objetivos, o estos son poco contundentes, supongo, porque eso es lo que sé hasta el momento, aún no leí la causa".

"Normalmente, en los casos de delitos sexuales tenemos la palabra de la víctima y, en algunos casos, del imputado, que casi siempre se niega a declarar, entonces hay que construir la palabra de la víctima a través de pequeños indicios que conformen algún cambio de comportamiento, alguna puerta cerrada, algo que llamó la atención a la familia, con pequeños detalles se reconstruye esa verdad y se fortalece con pericias psicológicas", señaló Vanina Lisazo y agregó "ojalá podamos hacer algo en este caso". Por otro lado apuntó que "existen tres tipos de abuso: simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal; si lo que Belén denunció en su momento es un abuso sexual simple, estaría prescripto, tengo que ser sincera, de 2010 hasta ahora no hubo movimiento y dejó de existir la posibilidad de perseguir al delincuente, es terrible pero es así; en nuestro país la prescripción es más limitada que en Nicaragua".

En otro orden, la fiscal remarcó: "en los casos de abuso gravemente ultrajante y con acceso carnal la mayoría de los delincuentes alcanza la condena, casi todos, pero no ocurre lo mismo con los casos de abuso simple -tales como cuando a una mujer le tocan la cola al pasar o un médico le da un beso cerca de la boca y la mujer se siente mal- es difícil porque la mujer tiene todo el derecho a sentirse mal, por supuesto, pero no queda ninguna manifestación física, no vamos a encontrar daño psicológico y no hay testigos, en ese caso, que tengo solo la palabra de la víctima, es imposible llegar a una sentencia".

Consultada respecto de la importancia de hacer la denuncia, Lisazo indicó que "hay que hacer la denuncia para que se visualicen los casos, no por redes sociales sino ante la Justicia porque tenemos a muchísimas de estas personas a nuestro alrededor, a mí como mujer me pasó en algún momento de mi vida, no creo que a vos como mujer no te haya pasado, que te sentiste maltratada o que te tocaron la cola en un baile, en un carnaval, esa clase de situaciones nos han pasado a todas. Si los imputados son los mismos y repiten el modus operandi vamos a poder llegar a una condena, aunque sea con la suma de casos. La idea es que si queremos terminar con estos delincuentes -que no son enfermos ni degenerados-, que quieren demostrar su poder y aplastar a la mujer a través de golpes, insultos o cualquier tipo de abuso, tenemos que hacer la denuncia."

"Muchos hombres se sienten preocupados en este momento, muchos hombres se han ido de la ciudad, en la zona está habiendo un movimiento importante que, lamentablemente, está siendo solo por redes sociales por eso pido que hagan las denuncias en la Justicia", finalizó.