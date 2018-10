La Cooperativa Eléctrica Rural cumplió 50 años de historia

La Cooperativa Eléctrica Rural de Obras y Desarrollo, La Angelita Ltda. cumplió 50 años de historia.

En el acto cumplido frente a las instalaciones de la Cooperativa, en la localidad de La Angelita, partido de General Arenales, el presidente de la entidad, Roberto M. Giarda, recordó los inicios de la Cooperativa, por el año 1968.

El directivo agradeció a todos quienes integran la comisión directiva como así también ex directivos quienes acompañaron su desarrollo, recordando el esfuerzo de los empleados y ex empleados que transcurrieron en el quehacer laboral de la cooperativa.

En la oportunidad, estuvo presente la intendente Erica Revilla, miembros de la institución y ex presidentes, como así también integrantes de la comunidad de La Angelita.

Primera comisión

El primer presidente de la Cooperativa fue Joaquín Viega Alcaría, a quien acompañaban en el primer consejo directivo: Carlos Giarda, José Meda, Humberto J. Savi, José El Kafú, Mario J. Caresani y Roberto M. Giarda.