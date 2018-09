Se realizó el acto de inauguración de la ruta Ascensión - Ferré

El secretario general de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik, junto a la intendente de Arenales, Érica Revilla, encabezaron el acto oficial por la obra de repavimentación y puesta en valor de la ruta Ascensión – Ferré.

El evento tuvo lugar en la estación de ferrocarril de Ferré, luego se llevó a cabo una procesión hacia la Virgen ubicada en el inicio de la ruta y un asado con vecinos en el Prado Español de Ascensión, a beneficio de los bomberos voluntarios de ambas localidades.

La reconstrucción de la ruta comenzó a principios de este año con una inversión inicial de unos 123 millones de pesos y los trabajos consistieron en la pavimentación, señalización, demarcación y mejoramiento de banquinas.

En su discurso, el secretario general de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik, dijo que “les quiero traer el saludo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a ella le hubiera encantado estar en esta ceremonia y me pidió que viniera a representarla en este acto, entonces al pensar en este discurso pensé en los simbolismos y creo que la importancia de la obra no es la ruta en sí sino las historias de los vecinos que la transitan”.

A su vez, Perechodnik indicó que “todos los días uno tiene que empujar, salir adelante, la ruta mostraba esa Argentina insegura, sin señalizar, con pozos, baches, accidentes y en diez meses tenemos esta ruta terminada, más que nada, por el empuje de Érica Revilla y del distrito, realmente se puede construir entre todos, con la decisión de María Eugenia Vidal, del Ministerio de Infraestructura y la gestión de la intendente. Esta ruta va a dar felicidad, tranquilidad, los vecinos van a llegar de un lugar a otro en un tiempo razonable, se puede trabajar entre todos”.

Por otro lado, el secretario general de la Provincia de Buenos Aires dijo que “lo importante es marcar que lo hicimos juntos, vecinos de Arenales, el equipo del presidente, gobernadora, intendente, legisladores y concejales porque la única forma de hacerlo, es hacerlo juntos; la obra que hoy inauguramos es una de las 3400 que los 135 municipios de la Provincia que se están llevando adelante, 2000 obras desde diciembre de 2015 hasta hoy han sido terminadas en la provincia de Buenos Aires y no son obras vacías, tienen que ver con las historias y la vida de las personas de esos lugares”.

Por su parte, la intendente Érica Revilla recordó las primeras instancias de gestión para avanzar con la obra, los días en que los vecinos le arrimaban firmas para insistir en el reclamo y dijo “si bien lo prometí en la campaña, me lo prometí a mí misma y a mis hijos, pero esto es de ustedes, nosotros pagamos todos los días nuestros impuestos y nos mereces vivir bien, no puede ser que en 2018 estemos pensando en rutas, techos y baños de escuelas, nos merecemos más porque somos gente trabajadora, buena gente”.

Además Revilla apuntó que “al vicegobernador le hice transitar esta ruta, a todos los que venían los hacía transitar esta ruta y cuando se bajaban del auto decían ‘ay, Dios’, y yo les decía ‘nosotros venimos de vez en cuando, pero los que circulan todos los días…Ambulancieros, colectiveros, toda la gente que trabaja entre Ferré y Ascensión’, yo fui el nexo pero acá hay un gran equipo que trabajó incansablemente para lograrlo”. Revilla destacó el trabajo de delegados y concejales que colaboraron desde el primer momento.

“No solo se hizo la Ruta 50, el acceso de Ferré, la avenida Neuquén, los quince kilómetros de Ascensión, se hizo un canal aliviador paralelo a la ruta Ferré Ascensión para las épocas de emergencia hídrica: siete millones de inversión, más 112 millones de la ruta Ferré Ascensión”, dijo Revilla y agregó “acá no hay nada que agradecer, nosotros somos el nexo, no hay cosa más gratificante que cumplir con la palabra y falta mucho pero tengan la seguridad de que la intendente, gobernadora y presidente le pone todos los días la vida y el corazón, lo único que queremos es que este país se levante y se levanta sin corrupción, diciendo las cosas de frente, con trabajo y con los valores que nos inculcaron nuestros abuelos y nuestros padres”.

Por último, la intendente apuntó que “hoy se termina la etapa del abandono y entramos a transitar la etapa de la responsabilidad: la ruta es muy linda pero vamos a cuidarla, les pedimos responsabilidad a los conductores, son nuestras vidas, trabajemos entre todos para educarnos”.