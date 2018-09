Con una muestra y actos se celebra el 129° Aniversario

Hoy, a las 15, será el acto y desfile cívico – escolar para la celebración del 129° Aniversario del Distrito de General Arenales.

Se estima que estarán presentes la Banda Municipal, Grupo “Los mensajeros” de Pergamino y “Los Peñeros”.

Este año no se realizará la elección de la Reina ya que las instituciones no han presentado postulantes para la elección, no obstante hubo varias actividades.

El gran cierre estará a cargo de “El mago y la nueva”, los cantantes de la Nueva Luna, harán un show estelar, que hará bailar a todo el Distrito con sus clásicos ritmos.

En la plaza

El 6 de septiembre último, en horas de la mañana la Intendente Municipal acompañada de autoridades, depositó una ofrenda floral al Busto de General Arenales ubicado en el centro de la Plaza Principal.

Artistas

Luego con la presencia de los pintores, se inauguró el Salón Municipal de Artistas Plásticos del Distrito: Roberto Apesato, Julio Roldán, María de los Ángeles Salaberry, Mónica Zureda, Alan Bratos, Yanina Lisman, Yesica Sequeira, Eva Páez, Raúl Petrilli, Gabriela Calderone y Daniel Rodríguez, fueron los expositores que dieron apertura a la Muestra que estará durante todo el fin de semana en el hall del Palacio Municipal.

Además hubo una Plaza Itinerante, gestionada a través de la Dirección de Educación Física, acompañada por los profesores del CEF N°57 y la Dirección de Deportes, llegó al Distrito para celebrar el 129° Aniversario. Alumnos de las escuelas visitaron la Plaza donde jugaron y se divirtieron con canchas de Fútbol tenis, inflables, un circuito de obstáculos, circuito de psicomotricidad.