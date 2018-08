Arenales FC campeón del Torneo Apertura 2018

Arenales FC salió campeón del Torneo Apertura 2018 tras ganarle 1 a 0 al club 12 de Octubre de Ferré. Luego de quince años, el albirrojo se dio el gusto de dar la vuelta olímpica en un partido no apto para cardíacos.

"Fueron seis meses de mucho sufrimiento, un club que venía de muchas frustraciones, no se daban los resultados, venía muy mal, ahora no puedo ni hablar, me sobrepasa la emoción", dijo el DT German Cheedad tras el partido y agregó "fue muy disputado, en la charla técnica le dije al equipo que iba a salir campeón el que menos errores cometiera".

Los equipos

ARENALES FC (1): Adrián Villa, Cristian Roca, Matías Badano, Diego Barrera (Emilio Ratto), Jonny Aquino, Daniel Delgado (José Agüero), Jonatan Benzi, Bruno Verón, Blas Servio, Bruno Lugano y Tomás García (Tomás Cases Revilla). Sup: E. Ramiro y F. Ratto. DT: Germán Cheddad.

12 DE OCTUBRE (0): Marcos Diambri, David Sadauskas, Daniel Giordano, Nazareno Rodriguez, Roque Contigiani, Ezequiel Bertone, Maxi Callegari, Gabriel Tiseira, Marcelo Ocanto, Ezequiel Franco y Ulises Bergues (Jeremías Priano). Sup: N. Priano, G. Aranda, G. Serra e I. Marinucci. DT: Leonardo Lima.

Gol: ST: 44’ Tomás Cases (A).

Árbitro: Diego Gil (La Plata)

Cancha: Arenales FC.

La categoría Sub23 de Arenales FC también logró el título y dio la vuelta olímpica en su cancha.

Foto: Deportes sin límites