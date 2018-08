El senador nacional Esteban Bullrich visitó General Arenales

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, visitó General Arenales y realizó un recorrido por la localidad tras reunirse con la intendente Erica Revilla y funcionarios municipales. Bullrich estuvo en distintos comercios y luego mantuvo un encuentro con productores agropecuarios del distrito donde debatieron distintos temas que involucran al sector. Por último, se dirigió a la localidad de Ascensión y visitó el nuevo jardín maternal que, próximamente, recibirá a los primeros chicos. El senador Esteban Bullrich, la intendente Erica Revilla, autoridades municipales y personal docente recorrieron las instalaciones y dialogaron con el equipo a cargo de la institución.

“Tengo mucha ligadura emocional en Ascensión, ver una obra de este tipo, habiendo sido promotor de la educación inicial y de la construcción de nuevos jardines, ver una obra terminada, ver cómo el equipo docente le pone su impronta, es emocionante”, dijo Esteban Bullrich en diálogo con la prensa y agregó “hay muchos maternales, faltan alrededor de mil jardines de infantes en la Provincia para poder darle ese servicio a todos pero este es una muestra de lo que podemos hacer, me llevo mucho de acá, además transitamos la Ruta 65 y sabemos que falta mantenimiento así que es algo que vamos a plantear con la gente de Vialidad”. Por otro lado, el senador nacional se refirió al encuentro con la intendente y los productores rurales “con los productores de la zona dialogamos sobre la Laguna Mar Chiquita y el impacto del agua; y de la conversación con Erica Revilla me quedo con algo muy importante que tiene que ver con el estado de cloacas en el distrito, es un tema en el cual queremos avanzar”.

Por su parte, durante la visita al jardín maternal la intendente Erica Revilla dijo que “lo quiero mucho a Esteban, él recorre toda la Provincia, es una persona que se preocupa y ocupa; pronto los chicos empiezan a disfrutar de este Jardín y las docentes a dar productividad a todo el esfuerzo y todo el trabajo que le han puesto estos días, han dejado las salas y los espacios muy lindos para que los chicos disfruten, al igual que las familias, queremos que sepan que están en buenas manos, el personal está capacitado y designado por listado de Educación. Inspectora distrital y Consejo hicieron un trabajo enorme”.

Aborto, bomberos y aportantes truchos

En rueda de prensa, el senador nacional Esteban Bullrich se refirió al debate por la legalización del aborto. “Mi postura es pública, estoy en contra de la despenalización del aborto pero he planteado que es un tema en el que hay mucho para hacer porque, salga o no salga la ley, en Argentina va a seguir habiendo abortos legales o clandestinos” dijo Bullrich y agregó “todos coincidimos en que el aborto es una tragedia y todos deberíamos trabajar para evitarlo, yo voy a trabajar para reducirlos, hay políticas de prevención, de acompañamiento a la madre en conflicto con su embarazo, que logran bajar la cantidad de abortos y ese debería ser el objetivo así que, personalmente, estoy trabajando en proyectos de ley para que haya apoyo a las mujeres, programas de acompañamiento laboral, psicológico y social a la madre, con equipos de profesionales y así lograr que no haya abortos, con o sin ley”.

Consultado respecto de la situación que atraviesan los bomberos voluntarios por el atraso en el pago y posible quita del subsidio nacional, Bullrich dijo que “no hay desfinanciamiento, se están trasladando los recursos a las provincias, somos un país federal, la coparticipación se ha llevado del 28% al 40% en los últimos dos años y medio, y esos recursos deberían ser bien administrados por las provincias, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos”.

Por último, Bullrich habló de las denuncias por irregularidades de financiamiento de la campaña de Cambiemos y dijo que “tengo preocupación para que se resuelva, creo que es muy importante cuando la vara está muy alta en temas de transparencia, cuando hay dudas se tienen que resolver, estamos a disposición de la Justicia, estamos haciendo auditorías propias para saber qué es lo que ocurrió y proponer una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos para garantizar transparencia en el manejo de los recursos”.