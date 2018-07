Nicolás Peralta deja de trabajar en América TV

El periodista de espectáculos Nicolás Peralta, oriundo de la localidad de Ascensión, confirmó a través de una publicación en la red social Instagram que dejará de trabajar en América TV.

"Hoy fue mi último día al aire en América. Cierro una etapa de mi vida hermosa y me voy feliz y agradecido por estos dos años y medio en un canal que me permitió crecer, jugar, reírme, llorar, informar, entretener, panelear, divertirme y sobre todo conocer lindas personas", comienza la publicación y agegra "Infama quedará por siempre en mi corazón y todo lo que hice en Buenos días América, Secretos verdaderos, Polémica en el bar, los noticieros en sus distintas ediciones, el debate de Gran Hermano y otros ciclos por los que pasé. Lo dijo Cerati: 'Poder decir adiós es crecer' y a mí no me queda más que agradecer y agregar: 'Que nos volvamos a ver'. Fui muy muy feliz, ¡Gracias!"

En la foto que eligió Nicolás Peralta, se lo ve sonriente junto a Pía Shaw, Guido Zaffora, Cora Debarbieri y Luis Ventura.