Entregan ambulancia de alta complejidad y avanza la obra en el Hospital “Pirovano”

Luego del gran despliegue realizado por SAME Provincia llevando a cabo un simulacro a modo de capacitación donde participaron, más de 20 enfermeros/as, médicos, bomberos, Policía y vecinos, el SAME hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para el distrito de General Arenales.

Esta es la tercera unidad que llega durante esta Administración. La Intendente municipal afirmó encontrarse muy satisfecha, haciendo principal hincapié en el gran grupo humano que presenta el equipo del SAME y el profesionalismo con el cual trabajan.

Hospital

El martes próximo 3 de julio, a las 8, autoridades municipales harán una recorrida por la obra del Hospital Municipal de Arenales.

La intendente municipal Erica Revilla, el secretario de Salud, Marcelo Lerda y el director del Hospital, Mariano Di Princio, harán una recorrida junto al periodismo, por la obra del Hospital Municipal “Dr. Ignacio Pirovano”, que se encuentra en su etapa final.

Según lo expuesto, en la Sala de Reunión de Médicos, tras la recorrida se compartirá un desayuno con los presentes.

Escuela

En la Escuela Secundaria N° 1 de la localidad de Ferré, con Fondo Municipal Educativo, se está llevando a cabo la colocación de un tejido perimetral para cercar el Salón de Usos Múltiples, con el fin de brindar seguridad a los alumnos, y una mejor comodidad para la realización de actividades deportivas que se desempeñan en la Institución.