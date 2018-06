Antes de fin de año estará terminado el puente sobre el arroyo Piñeyro

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó ayer la localidad de General Arenales. Luego de una reunión en el palacio municipal con la intendente local, Erica Revilla, y la senadora provincial, Ana Laura Geloso, Vidal recorrió la obra de reconstrucción del puente que se lleva a cabo en el acceso Centenario, sobre el arroyo Piñeyro.

En diálogo con la prensa, la gobernadora aseguró estar “muy contenta de recorrer con Erica Revilla este puente que sabemos lo importante que es para todos los vecinos y lo duro que fue ver cómo se derrumbó con la inundación” y aprovechó la ocasión para confirmar que “vamos a tener un nuevo puente antes de fin de año y estamos trabajando también sobre el segundo puente”.

A su vez, Vidal hizo hincapié en la importancia de “transmitir el mensaje de que se puede: se puede pelearle a la lluvia y que la gente esté mejor, se puede hacer la obra en Ruta 50 después de tantos años y en breve recomenzar con la 45, también se puede hacer lo que hemos hecho en el camino Ascensión - Ferré, se puede de verdad cuando hay transparencia, honestidad, un trabajo serio, en conjunto, compartido con la intendente, con la provincia y con el presidente”. En este sentido, la gobernadora comentó que “cuando salimos del municipio Erica me mostró la refacción en la escuela que tiene 125 años, eso lo hizo la intendente con fondos que vienen del gobierno nacional, entonces, en cada lugar donde podemos trabajar juntos se nota la diferencia”.

Consultada por los periodistas locales respecto de la obra en la Ruta 45, que une a los distritos de Rojas y Arenales, María Eugenia Vidal dijo que “Claudio Rossi, el intendente de Rojas, uno de los primeros pedidos que me hizo fue el de la Ruta 45, vamos a hacer un esfuerzo compartido entre Nación y Provincia para poner en marcha la obra, los fondos están previstos y tenemos que apurar las licitaciones”.



La gobernadora se refirió con contundencia a la importancia del Estado presente: “desde el momento en que se cayó el puente de acceso a Arenales, todos comenzamos a tirar para el mismo lado, ni bien nos enteramos, el ministro de gobierno de la provincia vino para ayudar a Erica y a los vecinos, empezamos la obra” y agregó “estar y hacer, es lo que siempre digo: estar al lado de la gente cuando más lo necesita, mostrarle con hechos y con valores que valió la pena el cambio; no solo es importante hacer la obra sino también empezar y terminar cuando uno dice”.

Luego de asegurar que los fondos y las obras para Arenales ya están previstas y que todas se van a cumplir al igual que la obra de agua potable en La Angelita y cloacas en Arribeños, Vidal detalló el diálogo que mantuvo en privado con Revilla respecto del maltrato de animales en el refugio canino municipal. Al respecto comentó que “estuvimos hablando del tema del refugio canino, me parece doloroso y terrible lo que pasó, pero la conozco muy bien a Erica y sé que es una buena persona, con valores y comprometida, ella hizo lo que tenía que hacer: despedir a los responsables, denunciarlos penalmente y llevar adelante una investigación y las mejoras que sean necesarias para que eso no vuelva a pasar ni en Arenales ni en ningún lugar de la provincia”.

Consultada por la obra en el tramo Ferré – Colón de laRuta 50, Vidal respondió que “por supuesto que queremos avanzar pero no está prevista en el presupuesto de este año, esperemos poder ponerla en el del año que viene, tenemos que ver cómo terminamos el año con la recaudación” y agregó “no me gusta prometer sin estar 100% segura de que vamos a poder cumplir, de que los fondos van a estar, porque así es como se construye un vínculo de confianza con la gente”.

Por su parte, la intendente Erica Revilla agradeció la presencia de Vidal al decir “siento mucho orgullo personal por esta nueva visita de la gobernadora a nuestro distrito, sabemos que hay apoyo para trabajar en conjunto entre el municipio, provincia y nación por la capacidad, el compromiso y la honestidad” y agregó “María Eugenia habla siempre con la verdad y eso, en estos tiempos, hace falta y mucho, le agradezco porque no viene a inaugurar obras, viene a ver que las obras se terminen y eso tiene mucho valor”.