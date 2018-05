Polémica en Ascensión: no le permitieron confirmarse por ser lesbiana

Verónica Cabanillas tiene 40 años y, en las últimas horas, compartió públicamente el acto discrimitario que sufrió en la Iglesia de Ascensión. La mujer asegura que el cura no le permitió confirmarse ni ser madrina de confirmación por ser lesbiana. El hecho generó repudio en las redes sociales y claros mensajes de apoyo a la vecina de Ascensión.

"Me fui llorando de la Iglesia", contó Verónica, al tiempo que agregó "me empezó a preguntar qué hacía, le dije que era niñera, barredora, que vivo de changas, él insistía en mi vida privada y me dijo que estaba en un error por ser lesbiana y que así que no podía confirmarme".