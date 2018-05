El ministro Javier Tizada visitó General Arenales

La intendente municipal, Erica Revilla, junto al director de Producción recibieron al ministro Javier Tizada en el Palacio Municipal. “Una presencia muy esperada, estamos muy felices y contentos, vamos a tener una jornada extensa pero productiva, es una gran familia, junto con Provincia y Nación, hemos vivido varias situaciones complejas como lo fue la emergencia hídrica, y siempre tuvimos el apoyo y el acompañamiento del Ministro” fueron las palabras de Revilla.



Por su parte, el ministro Tizada se mostró muy a gusto con la visita, aclarando que en los Municipios chicos se ve la economía real de la provincia, “la gobernadora siempre nos pide que estemos al lado de los intendentes que son los que le ponen el pecho a las balas, Erica es una persona muy empujadora y ha logrado muchísimas cosas, tenemos varios proyectos, que no los podemos comunicar, pero que si salen van a ser muy buenos para el Municipio. Lo que está haciendo la Provincia de Buenos Aires en Obras, es histórico, recibimos una Provincia deteriorada, cuando la recorremos nos duele ver obras inconclusas, vinimos para hacer las que no se hicieron en 40 años, para cambiar la cara de la Cultura, hay que volver a la Cultura del Trabajo. Me gusta recorrer la Provincia porque recojo muchas historias de trabajo, y seguir impulsando proyectos que tengan que ver con todos los ámbitos, producción, medio ambiente, eficiencia energética, entre otros” aclaró el ministro.



Luego de compartir un almuerzo con el Director de Producción, Medio Ambiente y Secretario de Hacienda, fueron invitados todos los representantes de las empresas del distrito donde cada uno pudo expresar sus preocupaciones, beneficios, Programas, trámites administrativos, entre otros. “El foco esta puesto en la obra pública, tenemos que volver a darle competitividad a las empresas, la mejor forma es haciendo las obras que mejoren el costo logístico, queremos hacer un diagnóstico con las actividades y capacidades productivas del Distrito para trabajar en conjunto, y si es necesario, con un parque industrial, ya que nosotros consideramos que es el hábitat natural de las empresas, porque les proveemos la infraestructura necesaria para que puedan crecer y en eso estamos, si hay realmente producción para que lo haya, vamos a trabajar. El mayor reclamo de las empresas es el tema tarifario, es un tema que lo tenemos que abordar de una forma responsable, estamos trabajando con el Ministerio de Energía por un convenio, sobre eficiencia energética, creo que haber tenido una energía tan barata durante tantos años hizo que la gente no tuviera conciencia de lo que estábamos gastando, esto en el mundo no pasa, hay otras tecnologías para menor consumo, es por eso que las empresas tienen que trabajar con el Instituto de tecnología industrial, por ejemplo, conocer cómo trabajan principalmente en tecnologías que gasten menos” declaró Tizada.

Al finalizar la Jornada la intendente municipal acompañó al Ministro a la obra del Parque Solar ubicado en la localidad de Arribeños, con 1843 pantallas abasteciendo a toda la población.