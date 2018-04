Revilla inauguró el período de sesiones ordinarias en el HCD

Anoche se llevó a cabo la apertura de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante de General Arenales. La intendente local, Erica Revilla, pronunció un discurso ante la presencia del presidente del HCD, Raúl Rinaldi, concejales, consejeros escolares, autoridades policiales, religiosas, instituciones, funcionarios, delegados, empleados municipales presentes, vecinos y periodistas del distrito.

El discurso de Revilla

Me resulta grato dar cumplimiento nuevamente a la apertura de sesiones de nuestro Concejo Deliberante, acto que me enorgullece porque es un recordatorio de nuestro bien más preciado que tenemos como sociedad civil, y que es la posibilidad de vivir en democracia.

Me veo en la obligación de recordar nuestra responsabilidad como funcionarios de defender, honrar y respetar nuestro sistema democrático día a día desde el lugar que la sociedad nos ha hecho dignos de ocupar. Somos privilegiados por ser electos para cumplir esa función, y debemos estar a la altura de las expectativas que nuestro pueblo ha depositado en nosotros.

Consciente de tamaña responsabilidad he asumido junto a mi equipo de gobierno la tarea de dirigir el destino de los habitantes del Municipio de Gral. Arenales, siempre pensando en su beneficio, y emprendiendo acciones que mejoren día a día la calidad de vida de nuestros vecinos.

Es por ello que principio por agradecer a todos y cada uno de nuestros vecinos la confianza, la paciencia, y el apoyo brindado. Agradecer a los empleados municipales, a los profesionales de la salud, a las fuerzas de seguridad y a mi equipo de gobierno. Agradezco a todos ellos su incansable trabajo y dedicación.

Agradezco nuevamente a los arenalenses haberme elegido para ocupar este digno lugar, que he asumido con inmensa vocación de servicio, recordándoles, como ya lo he dicho en otras oportunidades, que son y serán hasta el final del mandato testigos y jueces de mis actos de gobierno, guardianes de la gestión, y control permanente de cada acción de este ejecutivo.

Hoy al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de nuestro Distrito vengo a dar cuenta de nuestro desempeño al frente del Gobierno Municipal, poniendo en consideración de este cuerpo, los principales logros y metas alcanzados y nuestras acciones de futuro de acuerdo a nuestro plan de gobierno trazado;

En primer lugar, como corresponde, debo informar la situación económica-financiera del municipio siendo grato informales que cerramos el año 2017 con un SUPERAVIT que asciende a la suma de $ 4.168.599 millones según informe de rendición de cuentas presentado a este Honorable cuerpo. A ello, debo agregar y mencionar que el Pasivo Municipal disminuyo en Pesos 2.786.319 millones, lo que equivale a una disminución del 24% menos con respecto al año 2016, esto como consecuencia de una administración eficiente, responsable y honesta en el manejo de los fondos públicos.

En tren de continuidad, quiero mencionar que hemos concretado en dos años y cuatro meses de gestión, muchas de nuestras propuestas, promesas y planes de gobierno que fueron esbozadas en la campaña del 2015, una de ellas es la tan ansiada y emblemática Repavimentación total del Camino de Fomento Rural, más popularmente llamada como Ruta Ascensión-Ferre, que hoy podemos decir con orgullo que ya es una realidad, porque como dice la Gobernadora Vidal “obra que comienza obra que termina”, siendo sin lugar a dudas un hito de esta gestión municipal y provincial, después de tanto tiempo sin respuestas y de escuchar a muchos dirigentes políticos decir que se trataba de una promesa de obra de imposible cumplimiento, la ruta en su etapa de pavimentación ya se encuentra culminada, faltando únicamente para el final de obra la señalización de la misma, lo que insumió una inversión provenientes de un Fondo de Emergencia Provincial de más de 120 millones de Pesos; sumado a la construcción de un canal aliviador realizado paralelo a la mencionada ruta con una inversión de 7 millones de pesos licitado por el gobierno provincial. Obra que nos enorgullece.

En tarea de informar a este Cuerpo y a los vecinos en general, debo hacer mención al inicio de la obra de Cloacas para la totalidad de la localidad más olvidada de todo el Distrito, Arribeños, en plena etapa de ejecución, como así también la realización de cinco nuevos pozos para Agua potable que mejoraran notablemente la calidad del servicio en todo Arribeños. Esto también constituyó una promesa que se está haciendo realidad, habiendo sido la primera gestión realizada a semanas de asumir mi gobierno, y en consonancia con las políticas de los gobiernos nacional y provincial de dotar de obras de saneamiento de cloacas y agua potable a todo el territorio.

Siguiendo con Arribeños ya es una realidad la instalación del Parque solar ya inaugurado, existiendo colocadas 1.800 pantallas solares que generan energía renovable que son volcadas al tendido eléctrico de la localidad, sumado a la obra en plena ejecución de la tan ansiada línea de 33.000 megawats para Arribeños, saldando una vieja deuda de servicios para la única localidad del Distrito que no contaba con esa potencia de energía.

Dentro de lo que fue el Fondo de Infraestructura Municipal del año 2016/2017:

Continúa a plena marcha la obra de refacción y ampliación del Hospital Municipal Dr. Ignacio Pirovano, obra necesaria para lograr la habilitación del Ministerio de Salud provincial, que fuera suspendida en el año 2012 y que ya consta de la construcción de un segundo quirófano, de una unidad de terapia, de un laboratorio de análisis clínicos, de una nueva cocina, ya operativa, nuevas habitaciones para internación de maternidad y Pediatría, entre otras mejoras. Todo ello redundará sin lugar a dudas en más y mejor salud para los habitantes del distrito y construido con mano de obra local.

En el área de salud, debo hacer mención al Convenio firmado días atrás por este Municipio con SAME Provincia incluyendo al Distrito dentro de la red de emergentología de dicho sistema, lo que incluyó e incluye no solo la adquisición de una Ambulancia 0 Km de Alta Complejidad que ya está con nosotros sino una permanente capacitación para todo el personal médico y paramédico del sistema de salud, además de la entrega de elementos necesarios para la atención de pacientes en situación de emergencia. A esta ambulancia de alta complejidad recibida de SAME se le agrega una segunda ambulancia también de alta complejidad recibida en el año 2017 de parte del Ministerio de Salud de la Nación. Dos ambulancias de alta complejidad que no poseía el Distrito en solo dos años de gestión. También quiero destacar que dando cumplimiento a la ley de 26.657, hemos creado el Servicio de Salud Mental contando con equipos de psiquiatras, psicólogos, abogada y asistente sociales que cumplen una labor fundamental en la asistencia y contención a las víctimas conjuntamente con la Comisaría de la Mujer recientemente inaugurada

En el año 2017 hemos realizado una Inversión histórica volcada a la adquisición de bienes de capital que asciende en el año a la suma de 44 millones de pesos, habiéndose adquirido a manera de ejemplo dos motoniveladoras New Holland 170 y 140 respectivamente, una pick up Toyota Hilux 4x4, dos camiones, 1 Fiat Iveco y otro Marca Mercedes Benz Atego 1726 que nos ha sido entregado en el día de hoy, dos retropalas una marca New Holland y la otra Pauny, un Tractor Marca Pauny, dos tractores marca Hanomag que son utilizados para servicios urbanos, entre otros bienes adquiridos.

En materia de seguridad recibimos dos camionetas citroen berlingo, 2 camionetas Renault Oroch y 2 motos corven triax 250 cilindradas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y desde el Gobierno Local los hemos provisto equipos de comunicación de última tecnología; y próximamente vamos a sumar tres nuevos vehículos para renovar la flota policial.

También debo mencionar la culminación del Jardín Maternal de Ascensión, próximo a inaugurarse, la terminación de la repavimentación de la Av. 25 de Mayo con sus respectivos desagües pluviales que solucionaron un problema de años de anegamiento de la citada arteria ante lluvias fuertes, la realización de pavimento urbano y cordones cunetas en todas las localidades del Distrito, incluyendo La Angelita con trece cuadras de cordón y La Trinidad, la colocación de dos nuevos tubos de GLP en Ferre que abastecerán a casi el 100% de las necesidades de gas de las viviendas de la localidad.

En General Arenales además de la obra en marcha en el Hospital Municipal, se concretó la pavimentación y repavimentación de 15 cuadras de asfalto, incluyendo la totalidad del Barrio 20 de septiembre y Autoconstrucción, además del desagüe pluvial en la calle Las Heras que vino a solucionar un viejo problema de anegamiento que sufría el barrio ante lluvias torrenciales.

En el Barrio Estación Ascensión hemos concretado la instalación de nuevas luminarias y empedrado de algunas de sus calles y vamos a dotar en un par de semanas de un regador exclusivo para el barrio, reutilizando un camión existente de servicios urbanos, ya que el nuevo camión, será destinado para la localidad de Ascensión.

Dentro del área social, de cultura y deportes quiero detenerme especialmente en dos o tres actos de gobierno que como mujer me llenan el alma y significaron para mí y el equipo de gobierno una caricia al corazón, sobre todo para las personas a las cuales beneficia, la primera fue la adquisición, gracias a gestiones realizadas ante la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley, de una Combi 0 Km. para 19 pasajeros Marca Renault Master destinada al Taller Protegido del Distrito que reemplazó a la anterior combi de más de 20 años de uso y la otra fue la puesta en marcha este último verano de la Colonia Sin Etiquetas dirigida a personas con discapacidad, que colmó ampliamente nuestras expectativas, además de la continuidad de la Escuela de Equinoterapia, en conjunto con la Sociedad Rural de Gral. Arenales. En esta área, la social, quiero destacar el compromiso del Director de General de Inmobiliaria Social del Instituto Provincial de la Vivienda, Rubén Opel, con quien estamos trabajando para lograr, antes de la finalización de mi mandato, las escrituras de todos los barrios sociales del distrito.

En infraestructura educativa brevemente voy a expresar que con el 40% del Fondo Educativo que se le permite utilizar a los municipios para obras de infraestructura escolar hemos realizado obras de mejoramiento edilicio y de ampliación de diversos establecimientos educativos en todo el Distrito, habiendo comenzado en el día de la fecha con el mejoramiento de todo el frente y colocación de nuevas veredas en la Escuela Nro. 1 de Gral. Arenales, obra que se proyecta concluir en el mes de junio al cumplirse el 125 aniversario de su fundación.

Asimismo, debo anunciar con suma satisfacción la radicación de nuevas empresas y reapertura de otras en el Distrito, dos en General Arenales dedicadas al rubro agrícola, la reapertura de un importante emprendimiento frigorífico en Ascensión, en etapa de reacondicionamiento y la de un proyecto de instalación de una agroindustria en Arribeños, todos de capitales privados, donde el estado municipal ha estado apoyando dentro de sus posibilidades y que redundará en la generación de nuevas fuentes de trabajo para nuestra gente.

Si bien como se expresan a lo largo de este resumen los logros de gestión, también nobleza obliga, somos sabedores de que quedan muchos objetivos por cumplir y que forman parte de nuestro plan de gobierno 2015/2019, entre los cuales se encuentra, en primer lugar, lograr llegar a que la mayor parte de la población del Distrito tengan los servicios básico de Agua Potable, Cloacas y Gas, algunos de estos objetivos se están cumpliendo otros me comprometo a concretarlos en lo que resta de este gobierno, en esa tarea estamos trabajando, como por ejemplo la construcción de dos nuevos colectores de cloacas en General Arenales para ampliar la capacidad de conexiones, Agua potable para La Trinidad, La Angelita, Barrio Estación Ascensión y Estación Arenales, nuevas conexiones de gas para dos barrios de Ascensión.

En segundo lugar, dentro de los objetivos a cumplir para el período 2018/2019 se halla la recuperación definitiva del Complejo La Salada de Gral. Arenales, debo anunciar que en los próximos 60 días se comenzará con la primera etapa de su recuperación que será la puesta en valor de todo el sector de parque, baños, vestuarios, parrilleros, quinchos para proseguir en una segunda etapa en este año y el próximo de reconstrucción de las nuevas piletas proyectadas, comprometiéndome que al finalizar mi mandato todos los arenalenses podremos disfrutar nuevamente de este emblemático Complejo que fuera en otros tiempos orgullo del Distrito.

Y en tercer lugar, no me olvido de una cuestión, que como Intendente municipal me desvela y forma parte de una política de estado y es la erradicación de los cuatro basurales a cielo abierto que poseemos en el Distrito, desde el mismo inicio de nuestro gobierno, venimos gestionando y proyectando una solución integral y definitiva al grave problema de los residuos sólidos urbanos, sin embargo, hemos tropezado con imponderables como la negativa de financiación del Ministerio de Ambiente de la Nación y de su par provincial producto de un proceso judicial penal que tramita ante la Justicia Federal por deficiencias en la rendición de fondos recibidos en la gestión anterior, no obstante ello, a través del nuevo Programa Hacemos Futuro (ex Argentina Trabaja) continuaremos gestionando para lograr fondos para la separación de residuos en origen y para la compra de maquinarias imprescindibles para la erradicación de los basurales a cielo abierto. Promesa que hice en la campaña y que voy a cumplir.

No quiero continuar detallando más obras y acciones de gobierno, las cuales gratamente están a la vista y nos enorgullecen. No estamos aquí para lucimientos personales, es otro el espíritu que nos guía.

A través de este discurso de apertura pretendo concentrarme no ya en lo hecho, sino en lo que viene, en todo lo que tenemos por hacer como funcionarios, cada uno desde el lugar que la ciudadanía nos permite desempeñar. En esa tarea el lugar que ocupa el H.C.D. es crucial, ya que a lo largo del año legislativo local se debatirá en este recinto sobre temas de vital importancia y actualidad, que exigen un arduo trabajo de parte de nuestros ediles, en quienes confiamos que sabrán adoptar las mejores decisiones para nuestro Distrito.

A título de ejemplo menciono temas y objetivos que surgen de la agenda de trabajo conjunto del ejecutivo municipal y el departamento deliberativo para el año 2.018: nuevas ordenanzas regulatorias del tránsito, de salud pública, de habilitaciones, de seguridad e higiene, del uso de agroquímicos, de nocturnidad, de regularización dominial, de faltas y contravenciones que mejoren la convivencia, entre otros puntos que necesitamos debatir y trabajar para lograr una nueva regulación, adaptada a nuestra sociedad, aggiornada a estos tiempos y a necesidades actuales, siempre pensando en el bienestar de nuestros habitantes

Les propongo trabajar juntos en cada proyecto, respetando siempre el lugar que ocupa cada poder y su autonomía. Les aseguro que el ejecutivo municipal trabajará arduamente tanto en la confección de proyectos que, -por su naturaleza-, le corresponda presentar, como asimismo en la participación y acciones que se requieran desde las respectivas comisiones y por proyectos presentados desde este Honorable cuerpo.

Se presenta éste como un año de debate, de trabajo coordinado, de logro de escenarios comunes que aporten soluciones; y guiados por el digno objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes nos han elegido para ello. Confío plenamente en que estaremos a la altura de los sueños, proyectos y acciones de gobierno que cada uno de los pueblos que integran nuestro Municipio merece.

De este modo declaro formalmente inaugurado el presente período ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de General Arenales. Dios ilumine nuestro accionar. Muchísimas Gracias.