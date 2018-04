Arenales: se realizó el acto a 36 años de la Guerra de Malvinas

A 36 años de la Guerra de Malvinas, a través de un emotivo acto en las localidades de Ascensión y General Arenales, se rindió homenaje a los caídos y sobrevivientes, héroes de nuestra Patria.

Estuvieron presentes la Intendente Erica Revilla, la senadora provincial Ana Laura Geloso, autoridades legislativas, educativas, ejecutivas y policiales, Bomberos Voluntarios y Concejo Deliberante. También estuvieron los ex combatientes Juan José Martins y Héctor Quiroga quienes colocaron dos flores blancas de tela y un rosario de plástico en el Monumento de cada Plaza. Omar Liborio, ex combatiente, no pudo estar presente pero dejó un sentido mensaje.

En este sencillo homenaje, la intendente brindó emotivas palabras y luego, junto a las autoridades presentes, colocó una ofrenda floral. 36 cintas con la bandera Argentina fueron ubicadas en el Monumento en honor a los años de Malvinas, y el párroco dio su bendición a los caídos, sobrevivientes y familiares.