Para Revilla contar con los servicios básicos impulsa el progreso en la zona

El gobierno de General Arenales atraviesa la mitad de su gestión y, en diálogo con Democracia, la intendente municipal, Erica Revilla, realizó un balance acerca de lo que se hizo y lo que resta por hacer.

También reflexionó acerca de las claves para garantizar el desarrollo y el progreso en la localidad cabecera y los pueblos del distrito, donde se produce el éxodo de la población joven a otras ciudades en busca de un futuro más provechoso.

- ¿Cuáles son los objetivos para 2018 en Arenales y las localidades?

- El objetivo siempre es el mismo, desde que entré hasta el día que me vaya mi objetivo va a ser trabajar, entregar proyectos y lograr cosas para el distrito. Todavía no nos convocaron por el tema del dinero que nos va a tocar este año, ya no hay Fondo de Infraestructura. Presentamos todos los proyectos, tenemos el objetivo de terminar el complejo La Salada, hay que ponerlo en funcionamiento, son tres hectáreas y media de espacio y hace veinte años que no se puede disfrutar. Vamos a trabajar en los colectores de cloacas para Arenales, yo quiero que todos los pueblos del distrito tengan agua potable y cloacas, en Arribeños ya comenzamos con la obra de cloacas para todo el pueblo.

Estamos terminando con la obra en el Hospital, tenemos que inaugurar la terapia y un jardín maternal en Ascensión, tenemos proyecto para remodelar las plazas, la de Arenales sobre todo. Estamos con la construcción del puente, que va a llevar un año la finalización de obra y, a fines de marzo, se estará terminando la ruta Ferré-Ascensión, que son 18 kilómetros de repavimentación nueva. Hay muchos proyectos más que ojalá se nos cumplan.

- ¿Qué balance hace de estos dos años de gestión?

- Sentimos que hemos logrado muchas cosas, pero que también faltan muchas por hacer. Desde que entramos hasta hoy el balance es positivo, aunque no estoy conforme, porque siempre quiero más. El municipio todavía no ha logrado sus ingresos propios ya que nuestro presupuesto nos alcanza para pagar sueldos, nos insume entre 60 y 70% del presupuesto. También casi todo el presupuesto va destinado a salud porque el Hospital Municipal es el único gestor de salud de todo el distrito de General Arenales. Tenemos salas activas en cada una de las localidades y eso nos lleva un presupuesto alto. Y este año del CUD vamos a recibir 12 millones de pesos menos.

- ¿Cuál es la clave para lograr que los jóvenes se queden en el distrito y que no vayan a otras ciudades en busca de un futuro más provechoso?

- La base de todo país desarrollado es la educación, es fundamental formar educadores y que los jóvenes estén preparados para enfrentar una carrera universitaria. En segundo lugar, lograr que estos jóvenes se vayan a estudiar. El año pasado, con la Dirección de Juventud, hicimos una revista orientadora para los chicos que indicaban donde estaban todas las carreras y líneas de colectivo, hospedajes en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Junín. Es una herramienta, más allá de las becas que tenemos para ellos y las casas de estudiantes. Muchas veces las familias no pueden enfrentar los gastos para que vayan a estudiar una carrera universitaria y el Estado tiene que estar presente.La base fundamental para que los jóvenes vuelvan y se queden son los servicios. Nosotros tenemos atrasados los servicios, tenemos líneas de energía viejas, por eso pusimos las pantallas solares en Arribeños, con energías renovables; agua potable y cloacas, ¿Qué empresa va a venir si no hay cloacas? Son los pilares fundamentales para el progreso y las fuentes de trabajo, porque de eso depende el movimiento de nuestros pueblos, más allá de ser una zona productiva y que muchos empleados sean municipales. Pero todo se logra con lo básico, que son los recursos.

- ¿Cuáles son hoy las principales demandas de los vecinos?

- En la medida que uno va haciendo, va dando respuestas y las demandas cambian. Lo que más necesitan los vecinos son viviendas, es un tema general en la mayoría de los municipios, por lo que he hablado con otros intendentes. Otra problemática es el desempleo en cuanto a las oportunidades, hay mucha gente que no tiene la cultura del trabajo, pero la que sí la tiene aún no le ha llegado la oportunidad de estudiar y perfeccionarse en oficios, entonces, el Estado tiene que acompañar en esto. Y después temas barriales, calles, la problemática de los perros callejeros. Considero que tenemos que lograr entender que la responsabilidad es de todos, pensar no solamente en uno sino también en el otro.