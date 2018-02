Revilla: “Si el familiar es idóneo, no considero un obstáculo el parentesco”

La intendente de General Arenales, Erica Revilla, aseguró a Democracia que desde el comienzo de su gestión nunca tuvo familiares en el gabinete.

“Si bien comparto el pensamiento, la línea de la gobernadora y el presidente, considero que si hay un cargo para ocupar y la persona tiene un título, idoneidad y está capacitada para hacerlo, no considero un obstáculo el parentesco”, definió.

En segundo término, Revilla dijo que “muchas veces, lo que pasa, y lo hemos hablado a menudo con los intendentes, es que al ser cargos públicos, no siempre se quieren ocupar, no solo por la exposición sino por los sueldos y por el compromiso, porque cuando asumís un compromiso social no hay horarios ni días, entonces no todos están preparados para ocupar un cargo público”. Además, consideró que los intendentes no deben apuntar a poner cargos políticos si las personas no tienen idoneidad.