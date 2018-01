Emotiva carta de despedida de Matías Geloso

En las últimas horas se conoció la noticia de que Matías Geloso, presidente del Club Colonial de Ferré, deja su puesto tras cuatro años y el nuevo titular de la institución será Juan Carlos Caci. Geloso compartió una emotiva carta con su firma que se difundió en redes sociales.

A la Familia de Colonial:

Después de más de 4 años dejo de Presidir la Institución que marco parte de mi vida. El Club Colonial, este que crece día a día, año a año de la mano y el esfuerzo de las personas que lo integran . La característica más grande y sobresaliente de este humilde Club, es su gente, la que en todo momento (bueno o malo) está para apoyar y para colaborar desinteresadamente. Solo nos mueve la pasión por el Colo!

Quiero que sepan (como dije en la fiesta del 6 de enero) que he sentido orgullo de ser Presidente de tan hermosa Institución, y que gratifica el saber que es para pocos el lugar que a mi me tocó. He querido siempre que todos estemos cobijados, interpretados, entendidos y apoyados en sus ideas, solo quise siempre ser justo e integrador porque creo, es la forma de armar comisión e Institución.

Estoy feliz con lo logrado, obras, triunfos y amigos... que mas pedir para compartir vida y sociedad.

El porque? (aunque muchos ya lo saben) es que tengo por delante tareas que no me permiten estar tan presente, y prefiero ser responsable con el Colo y con ustedes. Quizá siento qué pasó el tiempo para mi, creo en las renovaciones, no creo en las perpetuidades, creo en los aires nuevos y en las ganas de otros. Estas son, para mi las cosas que suman y que hacen al engrandecimiento de las Instituciones y en este caso, de la que más quiero.

Nunca dejare de colaborar con las Comisiones del Club, cuenten conmigo! (Vivo a media cuadra y mis hijos se crían ahí).

Estoy seguro que los que vienen continuarán mi único anhelo, ese que a veces es tomado como error, pero que va en dirección de ser mejor. Entiendo, hemos errado pero con convicción, entonces pretendo pedir que sigamos en el error más lindo que podemos todos los del Coló cometer, que es el de siempre, uno solo, el de querer hacer más grande a Colonial!

Agradezco a todos ya que me he sentido respetado y acompañado en las tomas de decisiones (cuando por cuestiones de tiempos no hemos llegado a reunirnos y había que resolver).

Sigamos juntos, sigamos unidos.

En el Colo,se pelea por el Colo!

En el Colo, se discute lo mejor para el Colo!

En el Colo, se prioriza la necesidad del Colo!

En el Colo, no existe otra cosa más importante que el Club!

En el Colo solo se debaten ideas!

Gracias a Directivos, Dirigentes, Colaboradores, Hinchas, Simpatizantes, Cocineras, Asadores, Lavaplatos, Jugadores, Cuerpo Técnico...

Me voy de algo que me toco ser y de lo que voy a estar agradecido de por vida, Presidente! Pero jamás me alejaré del Club al que amo.

Cuenten conmigo.

Matias.

Qué pasó durante los cuatro años de gestión de Geloso

2014 - Se jugó la final y perdieron

2015 - Se jugó la final y perdieron

2016 - Se jugó la final y ganaron, logrando salir campeones tras 21 años.

2017 - Se jugó la final de Federal C, siendo la primera participación histórica del Club en un torneo federado. Ascendieron al Federal B, histórico en la Liga de Arenales y mantuvieron la categoría tres partidos antes de la finalización.

Se realizaron obras: 250 metros de techo, 640 metros de piso salón, iluminación de la cancha. También hubo importante cantidad de fiestas sociales con 130 personas colaborando por amor al club.