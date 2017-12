El desgarrador mensaje de la hermana de Brisa Álvarez

Esta madrugada, un caso de femicidio seguido de suicidio conmocionó a los vecinos de General Arenales. Mauro Garrido, de 38 años, disparó y mató a su ex novia, Brisa Álvarez, de 19 años, y luego se quitó la vida.

En el lugar del hecho estaba presente la hermana de la joven, Milagros Álvarez, quien dio aviso a la Policía durante la discusión violenta entre Mauro y su hermana, Brisa. Al llegar los efectivos al domicilio, el hombre decidió matar a la joven y luego sucidarse.

En las últimas horas, Milagros Álvarez, recordó a su hermana con un emotivo mensaje que compartió en las redes sociales, acompañado de una foto de cuando eran pequeñas.

El mensaje de Milagros tal como lo publicó en Facebook

"Prohibido olvidar! Te amo mi ángel, no tenemos fuerzas para poder seguir sin vos, ya no es lo mismo, mi corazón explota de dolor y angustia . Mi alma está dolida , y yo no paro de extrañarte.. No puedo creerlo tenías tanto por vivir, tantas metas,tantos planes y te arrebataron esas ganas de vivir, No puedo estar sin vos no puedo, No puedo seguir, me haces falta mucha falta. Ojalá pudiera devolver el tiempo Ojalá y estuviéramos así juntas felices como lo éramos ahi hermana, vos no te merecías eso, no, yo digo porque no se mato el envede a vos , perdón por no salvarte , vos sabes que doy mi vida por vos , pero tuve miedo hermana. Escuche esos tiros y no lo podía creer , ahi mi mundo se vino a bajo, se me cayeron las esperanzas , y en estos momentos es donde me preg donde estaba dios en esos momentos? Porque vos mi chiquita..."