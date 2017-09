A un año del trágico accidente: la conmovedora carta del marido de Valeria Moravito

María Valeria Moravito tenía 34 años, era contadora pública y estaba en pareja desde hacía 12 años con Hugo Martínez. Ambos tenían una hija de dos años, Clarita Martínez, y Valeria cursaba un embarazo de 6 meses de gestación de una beba, cuyo nombre sería Inés.

El 2 de septiembre de 2016, aproximadamente a las 20.30, Valeria y su hija Clarita viajaban desde General Arenales hacia Arribeños en un automóvil Peugeot 207 Compact; ambas con cinturón de seguridad y la menor a en su sillita de viaje. En sentido contrario, desde Arribeños a Gral. Arenales, circulaba una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 53 años, oriundo de Junín. El hombre las chocó de frente y ocasió la muerte de todos los ocupantes del vehículo Peugeout: Valeria, Clarita y la beba en gestación. Testigos en el lugar retuvieron al conductor que pretendía darse a la fuga. Las pericias de alcoholemia realizadas posteriormente habrían arrojado un resultado de 1,6 de alcohol en sangre, un valor por encima de lo permitido.

A la fecha, el conductor de la camioneta se encuentra excarcelado tras considerar la jueza Marisa Muñoz Saggese que el juicio tramite como un Homicidio Culposo, en línea con la posición del abogado defensor Dario De Ciervo, y no un Homicidio Simple como lo había requerido la fiscal de la causa Vanina Lizaso.

A un año del trágico accidente, Hugo Martinez, el viudo, solicita cambio de carátula en la causa y pide el apoyo de los vecinos. En los últimos días difundió una conmevodora carta, donde narra los sucesos y reflexiona.

"Después de un año de aquel fatídico día…en que un irresponsable, alcoholizado, omnipotente, en ese semejante vehículo (es un tren en la ruta), le arrebatara la vida a mis grandes amores… Que matara la familia que estábamos construyendo con Valeria, la persona más bondadosa y generosa del mundo, que siempre estaba para todos.

Es desde aquella desgraciada noche, en que todo fue confusión, desesperación, impotencia…querer irme con ellas… a no sé dónde??... porque nuestros proyectos de familia no pudieron continuar, porque desde hace un año hay una casa vacía, juguetes que ya no se usan, camas y cuna vacía, porque fueron atropellados todos nuestros sueños, así como cada mañana me atropella esta dolorosa realidad, donde me levanto y pienso: para que?...para qué?...donde solo hay silencios y donde debería haber dos chiquitas corriendo, jugando y una mamá cuidándolas…ya nada de eso hay.

Después de un año y ante la posibilidad de que todo “quede en la nada” si la carátula de la causa continúa como un Homicidio Culposo, vengo a pedirle Sra Jueza, a suplicarle justicia por Vale Moravito, justicia por mi hijita Clara y justicia por mi hijita Inés, a la que no pude conocer.

Les pido que impartan Justicia sres Jueces, ya que la muerte de mi mujer y mis hijas se podría haber evitado, a ellas las mataron, las mató una persona que salió a la ruta alcoholizado, conduciendo en forma irresponsable, ya que hubo otro auto que lo pudo esquivar.

Somos personas de bien, tolerantes, respetuosas, que reeditamos el dolor día a día.

Sra. Jueza, en nombre de mi madre se lo pido, una abuela convertida en una víctima más, y a la que su corazón no resistió el peso de tanto dolor y tristeza y a los siete meses, el día 02/04/17 falleció, pidiendo por su nietita.

Sólo justicia pido! por mi familia entera, nada más ni nada menos que por eso: MI FAMILIA ENTERA.

Y porque alguna vez, ustedes los jueces puedan ponerse en el lugar de las víctimas, que piensen que cualquiera -también usted Señora Jueza- puede ser Vale Moravito, Clarita e Inés Martínez, al enfrentarse a un conductor alcoholizado.

Y una cosa más le pido: que al momento de fallar pueda representarse ese día, 02 de Septiembre de 2016 a las 20,30 hs, en que el sonido de la sirena de bomberos me alertó y donde al llamar al celular de Vale, alguien sin querer activó la llamada y dijo “no dejen pasar…acá hay gente fallecida…” Era “mi gente”…mi mujer, mi Clarita…mi inocente y vulnerable nena, mi reina, mi familia entera…las tres.

Me quedé solo, si…pero en esta lucha de reclamo de Justicia, estamos TODOS! desde la hermana, tíos y familia de Vale, el resto de mi familia, sus incondicionales amigas, nuestros amigos, compañeros, alumnos, la comunidad toda del distrito de General Arenales y toda aquel que sepa lo ocurrido.

Todos somos Vale Moravito, Clara e Inés Martínez. Porque las personas que conducen alcoholizadas y matan… sean condenadas!

Señora Jueza, Dios la ilumine y la bendiga. Hugo Elbio Martínez"

Para firmar por el cambio de carátula: https://goo.gl/c1gW16