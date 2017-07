Cómo enfrentar desafíos con la acción cooperativa

DÍA INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN

El Banco Credicoop de Arribeños, con motivo de haberse cumplido en la víspera el Día Internacional de la Cooperación, hizo llegar a este medio una reflexión al respecto.

En una nota llegada a Democracia, señala que “a lo largo de la historia el movimiento cooperativo tuvo que sortear diversas dificultades y crisis profundas, pero siempre, en todas, no fácilmente pudo salir adelante y afirmar sus principios por sobre toda la ideología foránea.

Manifiesta que “el desarrollo de este movimiento está ligado a sus fortalezas y al cumplimiento de sus valores, pero también ligado al entorno político, económico y social”. Apunta que “la actual crisis y la aplicación de modelos vinculados a la economía de mercado tienden a resolver ineficazmente con ajustes que recaen principalmente en las clases más débiles, débiles ya sea por educación, por posición social o porque son directamente excluídos del sistema, problemas derivados de los excesos de un capitalismo rentista que endeudó a las sociedades y a los estados”.

“En este contexto de asfixia – continúa la nota- el desempeño de las empresas no lucrativas de la economía solidaria de las cooperativas deberá enfrentar más barreras para desarrollar sus objetivos. Y en función de ello es necesario orientar nuestras acciones hacia los desafíos que nos plantea la realidad en que vivimos, escenario este que nos pide que seamos agentes del cambio con oponerse a los modelos que empobrecen a las naciones. Asimismo, se trata de reflexionar sobre las distintas experiencias que se han dado y que también hoy se producen en el mundo, que revalorizan el rol del estado como regulador de los procesos económicos para evitar la concentración de la producción, las rentas y las riquezas, los abusos de posición dominante, el imperio de los intereses financieros por sobre otro tipo de interés social y económico”.

Advierte que “la crisis actual no es igual a la de otros tiempos, no es una crisis de insuficiencia de recursos. Es una crisis originada en cómo se acumula y cómo se distribuye. Estamos en una etapa de mayor riqueza del mundo en su historia. Nunca se produjeron tantos bienes y servicios como en la actualidad y nunca hubo tal concentración de riquezas en tan pocas manos, con sistemas perversos y excluyentes”.

“Este nuevo aniversario del cooperativismo mundial nos moviliza para reivindicar nuestro carácter diferenciado y que en la medida en que seamos fieles a nuestros principios y dediquemos los esfuerzos en atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabremos enfrentar estos desafíos”, concluye.