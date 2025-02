El bailarín Juan Ghío se lució en el Ballet Oficial del Festival Cosquín

El profesor Juan Ghío es un talentoso integrante del Ballet Oficial de Cosquín, una de las agrupaciones más prestigiosas en el ámbito del folklore argentino.

Si bien Juan es nativo de Diego de Alvear, tanto él como sus padres, Rubén y Marina, constituyen un pilar importante en el desarrollo artístico y cultural del distrito de Leandro N. Alem, donde Juan integra el plantel de profesores.

Este año está formando parte del Ballet Oficial de Cosquín, que concluye hoy con las actuaciones de José Luis Aguirre “Consagración 2024″, Los Caligaris, La Bruja Salguero, Emiliano Zerbini “25 años de música”, La Luna, Franco Orozco y Sergio Galleguillo.

Desde el 6 de enero, Juan está en Cosquín con todas las ilusiones para audicionar entre más de 300 bailarines. Ese día, después de 5 horas de pruebas, quedó seleccionado para integrar lo que se llama Ballet Oficial de la Escuela Municipal de Folklore de Cosquín.

“Somos doce parejas. Es un privilegio formar parte de este grupo, que está a cargo de la apertura de todas las ‘lunas’ del Festival. Estoy muy orgulloso de esto que estoy viviendo.

Son ocho horas diarias de ensayo, en las que aprendo muchísimo. Acá se respira folklore por todas partes, y pisar el escenario Atahualpa Yupanqui es un honor para mí”, dijo.

“Tengo que agradecer muchísimo a la Municipalidad de Leandro N. Alem, porque desde que integro su planta de profesores siempre me han brindado todo y han apoyado permanentemente cualquier posibilidad de mejorar en mi profesión y seguir creciendo. No es común que un intendente se interese y se ponga tanto a disposición para las propuestas artísticas como lo hace Ferraris”, destacó.

Lo cierto es que su dedicación y pasión por el arte del baile no solo lo han llevado a ser parte de este emblemático ballet, sino que también inspiran a otros a seguir sus sueños.

En Córdoba

Días pasados, en el marco de este Festival Cosquín 2025 que hoy concluye, el profesor dijo: “Estamos viviendo días maravillosos, muy intensos. La famosa Corriente de La Niña nos está complicando un poco el clima con lluvias súbitas. La primera noche, por ejemplo, se tuvo que retrasar el comienzo de la función. El domingo hubo buenas condiciones; el lunes 27 volvió a llover”.

“Pese a eso, el festival está buenísimo, la gente está encantada con la propuesta de este año, que tiene como siempre grandes artistas, como La Sole, Los Manseros, La Delio Valdez, y muchos más”, remarcó.

Juan también estuvo el miércoles último con el show de Cosquín en el Estadio Mundialista Mario Alberto Kempes de Córdoba, en la previa del partido Talleres versus Independiente por la Liga Argentina.

En cuanto a su trabajo durante casi todo enero en el Ballet de Cosquín, el bailarín dijo: “Todos los días terminábamos tipo tres de la mañana, y al día siguiente a las ocho ya estábamos ensayando. Descansamos un rato después de almorzar, para estar bien a la noche”.

“En lo personal, estoy muy feliz. Mi familia me acompaña como siempre lo ha hecho. Es muy importante también el apoyo de la gente, que me manda mensajes hermosísimos y me pone muy contento. Y, por supuesto, agradecer a la Municipalidad de Alem y al intendente Ferraris que permanentemente acompañan todas las propuestas”, concluyó.