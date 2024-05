“Las localidades necesitan de la obra pública continuamente”, afirmó Siri

Desde el Municipio de Leandro N. Alem, el titular de Obras Públicas, Ing. Luis Siri, realizó un informe detallado sobre la situación actual en el área a su cargo.

“En este momento -manifestó el funcionario-, tenemos realidades muy diferentes en lo que respecta a la jurisdicción, es decir, no es lo mismo una obra financiada por Nación que si lo es por Provincia. Las obras de Nación están absolutamente paradas, y no hay posibilidad ni siquiera de reunirnos con nadie para discutir el tema o planificar alguna otra opción para financiarlas, directamente o no hay funcionario responsable en el área correspondiente o, si lo hay, no nos atiende”

“Y lo mismo pasa -siguió diciendo Siri- con las obras que se financian de manera tripartita, o sea, Municipio, Nación y Provincia. Tenemos el ejemplo del Centro de Desarrollo Infantil –CDI- que ya se comenzó, y con un 30% de avance nos encontramos sin respuesta para encontrar alguna vía de avance. Incluso Provincia está haciendo un enorme esfuerzo para ver si se puede hacer cargo de toda la responsabilidad económica, pero para eso tiene que haber una definición desde Nación, y todo es silencio absoluto, no hay comunicación de ninguna clase”.

El secretario de Obras Públicas dijo que había casos como el de las conexiones de agua potable, a cargo en parte de la DIPAC -Dirección Provincial de Aguas Y Cloacas- y ENHOSA -Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento- donde había dos pozos de bombeo que son de ENHOSA y estaban interrumpidos en su ejecución, sin ninguna noticia.

“Por su parte la DIPAC ha hecho lo posible para seguir adelante con la nueva Planta Potabilizadora, solucionando incluso algún problema que hubo de energía eléctrica. Así que ahí ya estaríamos en condiciones de empezar con la distribución, pero nos van a faltar esos dos pozos que son necesarios para abastecer el servicio. Por otra parte, la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, que es enteramente de Nación, también está detenida”, señaló.

“Algunos dicen que todo depende de lo que se decida con la sanción o no de la llamada Ley Base, pero tampoco hay una definición al respecto. Cuando una obra se para, es un inconveniente por varias razones: primero, porque responde a una necesidad de los vecinos; pero también esa misma inmovilidad de la propia obra genera un deterioro al no continuar con la etapa siguiente. El CDI ya mencionado, por ejemplo, tiene una construcción por paneles metálicos que están muy expuestos al deterioro. Las obras viales implican trabajos en el suelo, que si no se siguen hay que volver a hacerlos cuando se continúe”, dijo.

“La pileta climatizada es otro tema sensible. Estamos viendo de continuarla a través de fondos provinciales y municipales. Las 127 viviendas, que nos preocupan mucho, estamos por destrabar la obra ya que la retomaría Provincia. Estamos haciendo las presentaciones pertinentes”, apuntó.

El funcionario dijo además que había problemas que se sumaban, no solo era la interrupción brusca de las obras de parte de Nación, sino el inconveniente de la financiación en proceso que, debido a la brusca suba de precios en materiales y mano de obra, hace muy difícil la continuidad del trabajo para las empresas contratistas.

Una buena noticia mencionada por Siri es la ampliación del Centro Universitario, que ya está adjudicada y a punto de comenzar a trabajar. Agregó que también estaba lista para iniciarse la obra de cordón cuneta que había sido programada años anteriores y fue pospuesta por el aumento de los costos. Señaló que también estaba prevista la pavimentación, pero cambió la financiación, ahora será de administración municipal, con una cuadrilla que, al ser municipal, estará capacitada para seguir trabajando en otras obras necesarias.

“Nos referimos a la calle Mitre y la 25 de Mayo. Se va a cumplir con las tres cuadras de la 25 de Mayo y de la Mitre se hará una cuadra”, mencionó

Siri afirmó que “las localidades de este distrito necesitan de la obra pública continuamente, ya que nace por la necesidad del vecino”.

“Ahora estamos trabajando en la terminal de Alberdi, donde se trabajará con cooperativas, refaccionando el lugar para que haya comodidad para la espera y para que se pueda ofrecer algún servicio de bar y refrigerio por parte de los beneficiarios de las capacitaciones en gastronomía”, acotó.