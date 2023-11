Alumnos de la Escuela Secundaria N° 6 de El Dorado recibieron computadoras netbooks

El viernes último, en la Escuela Secundaria N° 6 “René Favaloro” de la localidad de El Dorado, entregaron netbooks del Programa Conectar Igualdad a los alumnos de 1° y 2° año, completando la entrega a todo el ciclo de esta herramienta informática para aprender, disfrutar y compartir.

En el acto hizo uso de la palabra la profesora de Matemáticas María Luz Cáceres, conduciendo y dando una precisa y detallada descripción del alcance y oportunidades que brinda este Programa de conectividad escolar. También destacó la presencia de autoridades como el intendente Ferraris, la inspectora jefa distrital Mavi Sábato, el delegado municipal Gonzalo Gatti, la presidenta del Consejo Escolar, Rosana Racosta, la facilitadora tecnológica Analía Dall’Asta y, por supuesto, a las familias y alumnos.

Acto seguido habló la directora del establecimiento Silvia Cernik, quien agradeció especialmente la presencia de aquellas familias del entorno rural, que seguramente enfrentaron dificultades por la lluvia a la hora de llegar a la escuela, haciendo notar que un 40% de los alumnos pertenece al área rural. Destacó también la bienvenida a las herramientas informáticas que servirán para fortalecer el aprendizaje, e hizo hincapié en la importancia de saber aprovechar esta oportunidad.

Luego se dirigió a los presentes la inspectora Mavi Sábato, expresando su alegría por ser parte de ese acto que universaliza la entrega al completar el ciclo de alumnos con su propia netbook. Hizo notar también que el Programa Conectar Igualdad no solo entrega computadoras, sino que también abarca capacitaciones, material educativo y mucho más.

Celebró, como cierre de su alocución, el hecho de que seguramente estas netbooks servirán para ampliar las propuestas pedagócias, con la inclusión de la informática.

El intendente Carlos Ferraris destacó el hecho de que esa escuela fuera la primera secundaria en el distrito que completa el 100% de alumnos equipados con su computadora. “Un motivo de satisfacción para la localidad de El Dorado y para nosotros que apoyamos fuertemente la educación pública”, enfatizó.

“Ya el año que viene seguiremos trabajando, porque seguramente los chicos que ingresen al primer año en el ciclo próximo lo primero que van a reclamar es su propia netbooks.

Estas netbooks, si las tenemos que ir a comprar, deben estar en un costo aproximado de $300.000. Alguno tal vez pueda o ya tenga una en su casa, pero muchos no llegan; por eso es valioso el aporte. Es una herramienta para usarla en la escuela y para compartirla en la casa. Disfrútenla y cuídenla”, dijo.

“El Programa Conectar Igualdad, que hubo que relanzar, es una decisión política detrás de la cual hay personas que quieren llegar a las escuelas con esto. Al llegar, quiero mencionarlo, vi chicos preocupados por si se sacaban la foto o no. Chicos, no se preocupen, si no quieren sacarse la foto no lo hagan, eso no es lo importante; lo fundamental es que exista el Programa, que las computadoras lleguen, que traigan alegría para compartir”, apuntó.

Logros

El jefe comunal manifestó: “Son días muy importantes para la educación del Distrito. Esta semana estuvimos celebrando un gran logro como fue el de la jornada completa de la Escuela Primaria 22 de Alberdi, y el jueves ya llegó la Resolución para una nueva escuela en el distrito, que es la Escuela de Arte, por la que hemos trabajando tanto”.

“Seguimos trabajando muchísimo en Educación, no solamente con obras, con mantenimiento, con los viajes de estudio y de egresados, sino también para que cada vez haya más ofertas, más calidad en la educación pública”, afirmó Ferraris.

A continuación del discurso del Intendente, se efectuó la entrega de computadoras a los alumnos.