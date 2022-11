Los artistas dijeron presente en la Fiesta de la Identidad y la Integración

La 19ª Fiesta de la Identidad y la Integración en Leandro N. Alem, realizada finalmente el lunes 21 de noviembre, si bien estaba prevista para los días 19 y 20, mantuvo su grilla de artistas principales como Flor Vigna, Estelares y La Mosca, cuyos shows fueron muy festejados por el público.

El clima acompañó al lunes 21, luego de haber estado complicado el sábado y domingo previos y la plaza 9 de Julio de Alem se llenó de público. Hubo stands de artesanías, las cantinas de las instituciones trabajaron a pleno.

Abrió el escenario Flor Vigna, que saltó a la fama participando en un reality de destreza como fue Combate, y luego se consolidara en el mítico Bailando por un sueño de Tinelli.

Luego le siguió Estelares, varios de ellos de Junín, saltaron a la fama y en la fiesta tocaron temas de su nuevo disco.

Después se escuchó la palabra del intendente Carlos Ferraris. “Un placer enorme poder acompañarlos en esta décimonovena edición de la Fiesta de Alem, esta vez con situaciones climáticas que tuvimos que enfrentar, y que solucionamos gracias al esfuerzo de las queridas instituciones que estuvieron siempre presentes”, dijo.,”.

“Quiero reconocer también la excelente predisposición que hubo de parte de los artistas contratados, que tuvieron la deferencia de correr sus agendas para poder estar hoy aquí.

Eso también habla del compromiso de los verdaderos profesionales”, destacó.

Finalmente subió al escenario La Mosca, con Novelis al mando y sus incomparables anteojos negros, quien en una charla previa al show que hizo con su banda, recordó que había nacido en Junín y luego viajado a Ramallo donde creció.

“Yo nací muy cerca de acá, en Junín, pero me fui a Ramallo con mi familia siendo chico. Fui muy feliz acá. Me pasa en Ramallo, cuando voy, algo parecido. Soy parte del paisaje, si me llego a hacer el artista, mis amigos me matan y me ignoran”, bromeó.