La Delegación de Deportes regresó de Mar del Plata

Los atletas que representaron al Distrito arribaron el jueves último por la mañana a las localidades del Distrito de Alem y fueron recibidos por el Intendente Municipal, Carlos Ferraris en el Palacio Municipal, donde se saludaron y recibieron las felicitaciones por el gran torneo realizado.

La delegación de Deportes regresó al Distrito con un total de 4 medallas doradas y dos de bronce. El Municipio felicitó a los chicos y profesores participantes por el trabajo de todo el año, que tuvo sus frutos.

Cultura

Representantes de Cultura del Distrito de Leandro N. Alem participaron en las finales provinciales.

Los participantes de Dibujo PCD Juvenil, Dibujo Sub 18, Videominuto Universitario, Malambo, Cocina y Literatura no consiguieron superar la fase en la que compitieron y no pudieron llegar a la fase final.

Si bien Tatiana Villarruel y Kiara Sanes estaban a la espera del veredicto de los jueces, el viernes se confirmó que no pasaron de ronda. Ya compitieron Marcelo Zavala en Videominuto Universitario, Lucrecia Suárez en Literatura, Tiago Arditti en Dibujo PCD Juvenil y Juan Bautista Velázquez en Dibujo Sub 18, quienes tampoco tuvieron la posibilidad de superar esta instancia.