Nuevos acuerdos salariales entre el Municipio y el personal de Salud

El intendente municipal, Carlos Ferraris, junto a la directora de Salud, doctora Mariana Gagliano, el jefe de Personal, Daniel Picca, y Mari Schaab recibieron en el Palacio Municipal a enfermeros de todo el distrito que pudieron estar presentes y a delegados de las distintas localidades para anunciar un aumento de salarios y distintos acuerdos de trabajos que se concretarán en los próximos meses.

“No hay que perder de vista todo lo que han hecho y los momentos que han pasado ustedes desde adentro del sistema de Salud, con una segunda ola de Covid que fue muy dura. Si hay algo de lo que estamos orgullosos es del trabajo que se ha hecho, no queremos que nadie le quite valor a eso, porque realmente no le ha faltado atención, cama, recurso humano a nadie cuando hemos visto países del primer mundo eligiendo a quién atender y a quién no y evaluando si había camas; nuestro distrito pudo soportar esa presión”, valoró el Intendente durante el encuentro.

“He recibido algunas propuestas, en algún momento por parte de la Directora del Hospital y lo analizamos con el equipo de trabajo de la gestión que está más capacitada y entiende más que yo de números. Hay que ser claros, uno en el lugar que ocupa puede dar anuncios para dejarlos contentos, pero después hay que sostener esas buenas noticias y que eso no se transforme al otro mes en un incumplimiento del compromiso, o que no te permita cumplir con otras responsabilidades”, subrayó Ferraris.

A su vez, el intendente remarcó el trabajo que se está haciendo junto con el Jefe de Personal: “Queremos que todos los trabajadores de Salud que están como cooperativistas pasen a planta temporaria del municipio, en algunos casos se ha logrado, en otros no por diversas circunstancias. Más adelante, vamos a evaluar a las y los trabajadores que están en planta temporaria para poder realizar el pase a planta permanente que es a lo que uno aspira como trabajador municipal”.

Respecto al aumento salarial el primer mandatario especificó: “Estuvimos trabajando para acordar con el personal de enfermería acuerdos laborales y salariales distintos, entre ellas las jornadas laborales, con el reconocimiento total de las horas trabajadas como corresponde, que va a beneficiar a todos y de manera escalonada según donde se trabaje, si en el Hospital, en una Unidad Sanitaria con internación, sin internación o en una Sala de Primeros Auxilios”.

Esta propuesta fue elaborada, diseñada y elevada al Honorable Concejo Deliberante, por lo que no depende de la decisión del intendente: “Creo que las finanzas del municipio pueda hacer esto sin descuidar ningún sector, es seria y contundente. Nadie se opondría a una mejora salarial de los trabajadores, por lo que suponemos va a salir por unanimidad con los votos de los 12 concejales o asumirá la responsabilidad el bloque oficialista de aprobarlo por mayoría, porque está de acuerdo y quiere que se concrete”.

Según lo explicado por las autoridades municipales, los trabajadores tenían un básico de una jornada de 8 horas con 33,33% sobre el básico y según el lugar (Hospital o Unidad Sanitaria) un plus de extras para complementar el sexto día, a partir de ahora, con la aprobación del HCD van a tener el básico, van a tener un 60% sobre ese básico por 48 horas semanales y se quitarían las horas extras. Ese 60% también va a repercutir en los aumentos ya establecidos, que se cobrarán aparte.

“Para los trabajadores que recién ingresan al Hospital significa un aumento de $6500, para las Unidades Sanitarias con internación quedaría de bolsillo un aumento de $5800 y para el resto, Hogares y Unidades Sanitarias sin internación, quedaría $4900. La persona que tiene antigüedad, cobra lo que ya se describió más esa antigüedad; el valor hora extra también aumenta y el 60% se eleva al IPS para que quienes completen 3 años con el 60% se jubilen con el básico más ese porcentaje”, detalló Mari Schaab.