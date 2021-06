Ferraris participó de la inauguración del nuevo tramo de Autovía en Ruta 7

El intendente Carlos Ferraris acompañó al presidente de la Nación , Alberto Fernández en la inauguración del nuevo tramo de autovía en Ruta Nacional Nº7 que tuvo lugar el miércoles último.

El Presidente encabezó la inauguración del nuevo tramo de autovía en la Ruta Nacional Nº7, que une las localidades de Junín y Chacabuco. Un tramo de 40 km, hasta el inicio de lo que será el bypass de Chacabuco, una obra de 23 km que ya está en construcción.

Carlos Ferrarris se dirigió hasta allí para ser parte de la inauguración, en la que además estuvieron presentes el gobernador provincial, Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el ministro del Interior, Wado de Pedro, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, entre otros.

"Es una obra que tiene un significado especial, que une dos ciudades que quiero mucho, como Chacabuco, donde está Julián (Domínguez) quien me dijo: "no sabés las veces que fui y pedí para que esta obra se concrete" e inmediatamente le dije que se sume al helicóptero y esté con nosotros. Y la otra ciudad es Junín, la ciudad de Mario Meoni, a quien nosotros quisimos enormemente. Es una obra que siento de un modo distinto, como una obra que mejora el tránsito entre Chacabuco y Junín. Y sigue la obra de esta Ruta 7 y va a seguir a Rufino, con las mismas ganas que en este tiempo se hizo", expresó el Presidente.

"La obra pública para nosotros es conectar a la Argentina, acercar pueblos, mejorar el transporte, facilitar la labor de quien produce. Esta es como bien dijo Gabriel, una ruta bioceánica, porque une el atlántico con Chile. Y estoy feliz de estar haciéndolo", resaltó, haciendo alusión a una de las prioridades en las cuales el Gobierno actual se enfoca: tratar de unir federalmente a toda la Argentina, a través de las obras públicas.