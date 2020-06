Más control en el ingreso a localidades del Distrito

En la sesión del viernes último, el Comité de Crisis de Alem decidió no habilitar nuevas actividades y confirmar el cierre de comercios a las 18 horas, aguardando los alcances de las medidas tomadas por el Gobierno nacional y provincial, ante el agravamiento de la pandemia.

Reiteran a la población que refuerce las medidas de prevención e insisten en la necesidad de evitar realizar viajes hacia ciudades y centros urbanos que presentan casos positivos de Covid-19 y-o circulación comunitaria del virus.

Señalaron que el Certificado Único de Circulación nacional es obligatorio para los no residentes en el Distrito, quienes además deben proveer un aviso de ingreso como trámite complementario a cumplir, que incluye un informe hoja de ruta, de dónde viene, etc.. Esto es para controlar a la gente que viene de la zona donde hay mayor circulación viral de coronavirus.

En cuanto a la ciudades y pueblos de Alem, los vecinos pueden circular de 8 a 18, pero para hacer determinada actividad o visita a algún familiar solamente, siendo el horario comercial de 9 a 12 y de 15 a 18. Si bien no les piden el permiso para circular a los vecinos del distrito, sí es importante que los proveedores que provienen de otros lugares tengan el Certificado Único de Circulación, siendo el horario de ingreso al Distrito de 7 a 14, de lunes a viernes. En la Cabina Sanitaria se procederá a la desinfección correspondiente.

Las autoridades municipales señalaron que han incrementado el personal abocado a todas estas tareas, contando con más mochilas para desinfectar. Asimismo, en las tres localidades (Alem, Vedia y Juan B. Alberdi) que dan a la Ruta 7 del Distrito se ha redoblado el control en ruta. Si bien no se puede impedir el ingreso a Vedia si la persona cuenta con el certificado nacional y está habilitada, se le pide la hoja de ruta y la razón por la que ingresa al Distrito, si realiza una actividad esencial y demás datos para hacer un seguimiento sanitario.

Consultorio ecográfico

En la Unidad Sanitaria de la localidad de Alberdi, se puso en marcha un nuevo consultorio, el cual cuenta con un ecógrafo con tres traductores. El servicio estará a cargo de la doctora Sofía Negri, los días lunes.

El importante servicio está destinado como prioridad para pacientes sin obra social y para pacientes de PAMI. De esta manera, el hospital central cuenta con el servicio con tres días de atención y la Unidad Sanitaria con un día. También se trabaja para poder sumar un día de atención en la Unidad Sanitaria de la localidad de Alem.