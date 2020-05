Habilitaron salidas recreativas para menores de doce años

Tras haberse reunido en el Palacio Municipal, el Comité de Crisis resolvió que a partir del 30 de mayo comenzarán a regir las siguientes disposiciones:

- Habilitar la salida recreativa de menores de 12 años (hasta 2 menores), acompañados por un adulto conviviente, en el radio de la manzana de su domicilio, ya sea caminando o en bicicleta.

Todos los días en la franja horaria de 8 a 18, hasta 60 minutos. Deberán usar barbijo (según recomendación médica), y en caso de andar en bicicleta no será obligatorio su uso.

Las caminatas por razones de salud continuarán con el horario de lunes a viernes de 12 a 15, en el radio de la manzana del domicilio.

- Se permitirá abrir las heladerías de lunes a sábados de 11 a 18 y domingos de 11 a 16; las peluquerías de lunes a sábados de 8 a 16; las inmobiliarias, obras sociales y empresas de medicina prepaga de lunes a sábados, de 9 a 12, y domingo de 15 a 18.

- Se trataron los temas referentes a las actividades de yoga y pilates. Se solicitará información sobre medidas de seguridad para su desarrollo.

- Se trató el tema pesca, cuya futura habilitación será evaluada.

Nuevos horarios

Los comercios no esenciales van a funcionar de lunes a sábados de 9 a 12 y de 15 a 18, según protocolo correspondiente.

El nuevo horario para las peluquerías será de lunes a sábados de 8 a 14, según protocolo correspondiente.

Se ratificó que el horario máximo para el funcionamiento de delivery es hasta las 23.30.

Se decidió continuar con las caminatas por razones de salud contemplando las mismas modalidades (firmar la declaración jurada, en el caso de que no lo haya hecho, uso del barbijo, etc.) pero con nuevo horario, de 12 a 15.

Se abrió un registro para determinar la demanda de personas que tengan la voluntad de realizar caminatas, trote, ciclismo, que no sea por cuestiones de salud. El registro se hace en la Dirección de Deportes en Vedia y delegaciones municipales.