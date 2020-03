Vecino de Alberdi fue detenido por violar el protocolo de aislamiento preventivo

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, confirmó que un hombre fue detenido y aislado por violar el protocolo de aislamiento de manera preventiva por coronavirus, aunque hasta ahora no presentó ningún síntoma de la enfermedad.

Se trata de un hombre de 66 años, oriundo de la localidad bonaerense de Juan Bautista Alberdi, quien retornó de España el 2 de marzo pasado, en un vuelo de Air Europa que aterrizó a las 8:55 en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

En tanto ayer fue dado de alta del hospital en el que no se le detectaron síntomas de la enfermedad y quedó alojado en la alcaldía de los tribunales, informaron fuentes oficiales.

Estuvo aislado en el Hospital Independencia de la capital santiagueña y hoy será indagado por el fiscal de la causa Sebastián Robles.

Según las fuentes, al cumplirse los 14 días de aislamiento sin presentar síntomas, el paciente fue dado de alta pero sigue aprehendido por violar el protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo a los voceros, el ingeniero estuvo en el sur de Italia y viajó el 12 de marzo pasado, por motivos laborales a Santiago del Estero, donde el fiscal Robles dispuso su aprehensión al día siguiente, la cual se concretó en la vía pública.

“No cumplió con el artículo 205”

El gobernador Zamora dijo que esta persona no cumplió con el artículo 205 del Código Penal que establece penas de seis meses a dos años de prisión al que "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia" y que fue invocado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020 dispuesto por el presidente Alberto Fernández.

"Hasta el momento es el único detenido, estuvo aislado y no presenta síntomas de la enfermedad", aseguró el ex senador nacional, quien añadió que el hombre fue localizado a través de su celular y estaba en un hotel céntrico.

Según el gobernador, cuando el Comité de Emergencias pudo comunicarse con esa persona, ésta respondió que los iba a esperar en el lugar donde estaba alojado.

"Finalmente fue encontrado en la vía pública y por eso quedó detenido por violar el protocolo. Tenemos que concientizar a la sociedad y de esta manera cuidarnos entre nosotros", expresó Zamora.

“No hubo más detenidos”

El mandatario y abogado aclaró que hasta hoy no hubo más detenidos sino que hubo personas controladas en los puestos fronterizos.

Al respecto, dos hombres que intentaron ingresar desde Chaco pero regresaron a su provincia tras ser examinados en una ambulancia, ya que uno de ellos tenía un barbijo pero no presentaba síntomas.

En tanto, el gobernador aclaró que hasta ahora había 52 personas aisladas junto a sus familias pero tampoco tenían indicios de haber contraído la enfermedad.

"Estamos en sintonía con el protocolo nacional que lo estamos llevando a cabo estrictamente, además estamos de acuerdo con que por ahora no es el momento de cerrar los colegios", concluyó.