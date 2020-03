Reunión con médicos y disposición de una serie de medidas contra el coronavirus

El intendente Carlos Ferraris y la directora de Salud, doctora Mariana Gagliano, dieron a conocer medidas de prevención contra la propagación del coronavirus.

Para ello tuvieron una reunión conjunta con los médicos del distrito a fin de tratar este tema. A partir de dicha reunión, comunicaron que se habilitará una línea de consulta permanente y exclusiva para personas que presentan síntomas compatibles con coronavirus (fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria). El número para comunicarse es 0236-154598262.

Entre las medidas adoptadas, cabe destacar:

a) Suspensión de eventos masivos y recomendación de evitar reuniones sociales.

b) Se ha designado un área aislada como consultorio de fiebre, de emergencia.

c) Se refuerzan las medidas de prevención en hogares de ancianos y hogares municipales.

d) Se intensifica la difusión por medios impresos y digitales de las medidas de prevención.

e) Se solicita la colaboración de agencias de turismo y hoteles del distrito a que brinden información de posibles ingresos de personas provenientes del exterior para su debido aislamiento sanitario. Se desaconseja la recepción de turistas extranjeros.

f) Recomendar a los comercios de alta concurrencia como supermercados, restaurantes, etc. a que intensifiquen las medidas de prevención en el empleo de elementos de profilaxis evitando la proximidad física, entre otras recomendaciones.

g) Se ha conformado un comité médico permanente para el seguimiento del Covid-19.

Finalmente se insiste en el lavado de manos asiduamente durante 60 segundos con agua y jabón o emplear en su defecto alcohol en gel. Mantener distancia entre personas mayores a 2 metros. Al toser taparse con el pliegue del codo. Limpiar las superficies de contacto (mesas, mesadas, escritorios) con agua y lavandina. Se recomienda ventilar los ambientes.

El intendente agradeció y destacó la presencia y colaboración de todos los médicos del distrito “que ya se encuentran mancomunando su vocación por la salud de nuestra gente”, dijo.

Al respecto, Ferraris se dirigió a la población vía Facebook; a través de un video comunicó las medidas tomadas, así también las reuniones mantenidas a nivel Educación con la nueva jefa distrital, ante cualquier eventualidad que pudiera darse. “Sé que existe una gran preocupación de los padres que quieren saber qué va a pasar con las clases. Estamos en línea con la ministra de Educación provincial, Agustina Vila. No hay intención de suspender las clases desde el municipio, puesto que es la dirección General de Cultura y Educación la que actúa en estos casos”, dijo.

El jefe comunal manifestó que el municipio estuvo en contacto con los dueños de los hoteles, por los pasos a seguir ante el caso de recibir a gente proveniente del exterior, o ante el pedido de reservas. Señaló que la directora de salud lleva un registro de quienes regresan o regresaron del exterior en el último período, asesorándolos sobre los pasos a seguir, solicitando la colaboración de los vecinos.

“Una persona en cuarentena (aislada) no quiere decir que esté enferma – aclaró Ferraris-, ni tampoco es cierto que aquel que viene del exterior tenga el virus”.