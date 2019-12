La comuna entregará un bono de fin de año a trabajadores municipales

El intendente municipal Alberto Conocchiari confirmó la última semana el pago de 7 mil pesos a trabajadores municipales y de las cooperativas que prestan servicio al Municipio, como bono de fin de año.

“Efectivamente haremos entrega de un bono de fin de año, como lo hacemos cada año, pese a que este tuvo una particularidad. Todos los años tenemos una paritaria, un aumento salarial, que generalmente se hace en tres tramos, la cual la cumplimos al pie de la letra.”, afirmó el jefe comunal que ya deja su cargo, para asumir como legislador provincial.

Recordó además que “existió la entrega de un bono en el mes de agosto de $5.000 para los empleados municipales y para las cooperativas, como un gesto al acompañamiento que hacen en tareas municipales, y a sabiendas de que también son trabajadores y tienen las mismas necesidades, las mismas dificultades para llegar a fin de mes”.

“ Eso podría haber sido causal – continuó diciendo el jefe comunal- decir ‘si lo dimos hace poco, a fin de año ya está dado’, pero la verdad es que no es así, es por eso que tomamos la decisión, junto con Carlos Ferraris, de asignar un bono de fin de año de $7.000 a cada empleado municipal y, nuevamente a cada integrante de las cooperativas que trabajan para el municipio, que probablemente lo hagamos en dos desembolsos, uno de $4.000 en el mes de diciembre, y otro de $3.000 en enero”, afirmó el aún intendente municipal.

Con respecto a la decisión tomada conjuntamente con el intendente electo, Carlos Ferraris, dejó en claro que “no estamos comprometiendo la gestión del intendente entrante, porque Carlos Ferraris es la continuidad de una gestión y tiene la misma mirada en ese sentido, pero además está el dinero, no tiene que salir a buscarlo el intendente electo, el Municipio está totalmente saneado, sin ninguna deuda y con reservas”.

También se refirió a la importancia y el impacto que tiene el bono en los trabajadores, teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentra sumergido el país hoy en día, es por eso que Conocchiari dejó en claro que “me parece muy importante, no sólo por la entrega del monto de $7.000, sino por el hecho que estamos viviendo épocas muy difíciles, algo que la gente no ignora. También sabemos que con esto no le resolvemos la vida a la gente, es un paliativo, pero en todo caso intenta que puedan transitar un fin de año un poco más oxigenado, que garantice el plato de comida de la cena de fin de año, o el mínimo festejo que se pueda hacer, a eso apunta este bono de fin de año”.

Lo que queda

Por último esbozó un análisis de lo que dejó la gestión de Macri y Vidal a cargo de la Nación y la Provincia, respectivamente.

“Nos gustaría un país más justo donde los trabajadores tengan habitualmente todo lo que necesitan para sus familias, pero sabemos que no es así, sabemos que este gobierno nacional y provincial se va dejando una inflación del 60% y una desocupación del 35%, deja un tarifazo feroz, que ha sido impiadoso, que la gente no se ha podido recuperar de semejantes golpes, y sin embargo a principios de enero se viene otro aumento de la luz del 25%, quizás intentando hacerle pagar los costos al gobernador entrante, y así todas las tarifas y los combustibles que no paran de aumentar y todo eso se traslada a los precios, la gente tiene cada vez menos capacidad de consumo y el comercio agoniza, un cuadro de situación muy difícil y se agudiza a fin de año, donde uno necesita renovar esperanzas, estar en familia”, dijo.

Apuntó que va todo el esfuerzo del Municipio para paliar esta situación, teniendo en cuenta que en lo individual no es una suma tan importante, pero en lo global, para el municipio significan alrededor de $5.000.000.

“Hay que entender que es un esfuerzo económico de magnitud, y también es un testimonio de la preocupación hacia la situación que atraviesan nuestros trabajadores, el municipio no es solo los edificios, las maquinarias, el municipio es el conjunto, pero especialmente la gente que lo integra y que trabaja al servicio de la comunidad, esto es un reconocimiento y una manera de paliar y beneficiar a los trabajadores, siempre”, apuntó.