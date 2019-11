Mayoritario apoyo del electorado a Carlos Ferraris, intendente electo del distrito

Carlos Ferraris, a los 37 años de edad es intendente electo de la Municipalidad de Leandro N. Alem, tras los resultados de las últimas elecciones generales.

Quien es profesor de Educación Física y Licenciado en Educación, se ha desempeñado como profesor en el nivel Secundario, director actual del Centro de Educación Física del Distrito y concejal que preside el bloque oficialista.

Recientemente, casi el 59 por ciento de los votantes del distrito lo eligieron Intendente, por lo cual asumirá a partir del 10 de diciembre con un rotundo apoyo de la población del partido de Leandro N. Alem.

En diálogo con Democracia, Ferraris agradeció en primer lugar a todos los votantes del distrito, apuntando que en las seis localidades del mismo había ganado el Frente de Todos.

Sobre el apoyo recibido por parte del intendente Alberto Conocchiari, a quien en cada presentación o acto se lo vió acompañándolo, el flamante ganador de las generales a nivel municipal, manifestó que hacía 16 años que pertenecía a la gestión que hace 20 años que conduce Alberto Conocchiari.



El objetivo

“He participado en muchas listas acompañándolo y hace cuatro años que soy concejal y presidente de bloque oficialista. Venimos trabajando desde hace bastante tiempo juntos, lógicamente que durante el último período es en donde más exposición he tenido. Con esta posibilidad de ser candidato a intendente, lógicamente nos hemos apoyado mutuamente para lograr el objetivo”, manifestó el entrevistado.

Satisfactoriamente puede decirse que los dos, tanto Conocchiari como él mismo, han logrado el objetivo, uno ser elegido diputado provincial en tercer término y el otro, intendente de Alem.

“Nosotros entendíamos que el espacio político seguía creciendo. Ibamos a tener una muy buena lista a nivel local, con candidatos a concejales, a consejeros escolares y a Intendente y también un candidato a diputado, que en 20 años ha demostrado su capacidad de gestión, y que a nivel seccional era muy importante”, destacó Ferraris

La elección

Sobre si le sorprendió el resultado de la última elección, Ferraris dijo: “A nivel nacional sorprende que la diferencia a favor del Frente de Todos no sea mayor. Estuve escuchando y leyendo algunos reclamos y haciendo algún análisis donde cuesta entender que sea esa la diferencia. Creo que tendría que haber sido más. Y en la Provincia, hay algunos distritos donde también cuesta entender, sobre todo conociendo que hay muchos sectores que realmente están muy complicados, que no la están pasando para nada bien”.

“La vara muy alta”

Respecto a hacerse cargo de un distrito, que ha sido dirigido durante 20 años por un intendente como Alberto Conocchiari, con un importante nivel de obras realizadas, Carlos Ferraris manifestó: “siempre digo, porque he sido parte de la gestión, que a el que le tocara reemplazar a Alberto no la tiene nada fácil porque ‘la vara está muy alta’, pero creo que había cosas que hablar en la campaña y que no lo hacían los candidatos opositores, que tenía que ver con saber cuidar y valorar todo lo que se había logrado”.

“Muchas veces se da por sentado que todo lo que se avanza, no retrocede nunca, pero cuando no hay una misma mirada, interpretación y no se tuvo desde adentro el esfuerzo suficiente, puede pasar que algunas cosas se empiecen a perder o a descuidar. Obviamente, en lo político y público, nunca se terminan las cosas. Queda todavía mucho por hacer, hay distintas iniciativas, ganas y buen equipo para trabajar”, concluyó el Intendente electo.