Milagros Mostaffa, atleta y ejemplo de superación personal y deportiva

La atleta Milagros Mostaffa competirá en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

Tiene 16 años, entrena en Vedia junto a la profesora María Mazza y pertenece a la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral. Tras lograr bajar su tiempo, quedó seleccionada entre los mejores 17 que representarán a la Argentina en Perú.

En diálogo con Democracia, su mamá Alejandra destacó que “todo lo que logró Mili en estos años lo hizo por sus ganas de salir adelante y superarse día a día, ella es una campeona no por una medalla sino porque desde su nacimiento superó todo con mucha garra”.

¿Quién es?

Milagros Mostaffa tiene 16 años, es atleta, vive en Vedia junto a su familia, cursa los estudios secundarios en la Escuela Agrotécnica y entrena de lunes a sábados junto a la profesora de Educación Física María Mazza. Además, forma parte de la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral (FADEPAC) y participa de importantes torneos provinciales y nacionales. Este año, tras entrenar duro y bajar su tiempo, quedó entre los 17 atletas seleccionados para viajar a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, un evento que no solo marcará un antes y un después en su carrera deportiva sino que será una prueba más de que con esfuerzo y dedicación se pueden superar obstáculos y romper barreras.

Al nacer prematura, con seis meses de gestación, Milagros estuvo dos meses internada en Neonatología y una de las secuelas neurológicas que le quedó, por la falta de oxígeno, es la espasticidad muscular. Desde el comienzo y hasta la actualidad, tiene una rutina completa de tratamientos con distintos profesionales de la salud: médicos, kinesiólogos, neuróloga, fonoaudiólogas y psicopedagogas, entre otros. Ellos la acompañan desde hace años y celebran sus logros con orgullo, ya que los primeros diagnósticos indicaban que Milagros no podría caminar: hoy está entre las más destacadas atletas de la FADEPAC. “Milagros empezó a entrenar hace seis años, cuando la profesora María Mazza me dijo que, en caso de interesarle, ella podía participar de los Juegos Bonaerenses para chicos con dificultades motrices”, contó a Democracia Alejandra, la mamá de Milagros Mostaffa y agregó que “yo ni siquiera sabía que existía esa competencia, así que se sumó, le gustó y luego empezó a formar parte de la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral, actualmente va a concentraciones y torneos, viaja al CENARD y, en los últimos meses logró bajar sus tiempos y quedó seleccionada para representar a la Argentina en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019”.

Cada seis meses, a Milagros los médicos le aplican toxina botulínica en el músculo para irrigarlo y el deporte es clave para su desarrollo. “La ayuda un montón entrenar porque el músculo no tiene que estar quieto sino que le hace bien la actividad física y, además, el deporte la ayudó mucho en lo que respecta a inclusión y socialización”, contó su mamá Alejandra y agregó que “logró mucha independencia dentro y fuera del colegio, esto le permitió socializarse porque, en principio, a ella Educación Física no le gustaba, sentía que hacía perder al grupo porque no podía correr, es decir, podía hacerlo pero más lento que el resto, así que todo lo que en algún momento fue feo para ella, hoy en día le abrió un montón de puertas, se insertó de otra forma con los compañeros, docentes, todos la ayudan”.

La mamá de Milagros, Alejandra se mostró muy agradecida con la profesora María Mazza, por ser la primera en abrirle una puerta. “Siempre la acompaña, está con ella, la Federación es como una gran familia, la cuidan y la quieren, todos se sienten re bien en ese espacio, también las autoridades del colegio, docentes, la Municipalidad de L. N. Alem que nos apoya, doctores de Mili y todos los que buscan que ella pueda seguir cumpliendo sueños”,dijo.

Seleccionada

Consultada por Democracia respecto de la oportunidad tan valiosa de participar en los Juegos Parapanamericanos 2019, Milagros dijo que “nunca pensé que iba a llegar este momento, en las últimas semanas empecé a sospechar de que iba a quedar entre las seleccionadas para viajar a Lima, lo sentía por las emociones de algunos profesores, mi profesora me decía que iba bien y me sorprendí cuando lo confirmaron porque no me lo imaginaba, después de unos meses me dieron la noticia y todavía no caigo” y agregó que “nunca me imaginé llegar a esta instancia, van pasando los años, con muchas cosas lindas, experiencias muy importantes, pero nunca algo de esta dimensión; es mucho esfuerzo que hacemos para alcanzar estos logros”.

Las competencias de atletismo en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 serán del 24 de agosto hasta el 28 y, desde Perú, la delegación anunciará qué días disputarán las pruebas los chicos para poder ver las carreras online o por televisión. El viernes 16, partieron todos juntos desde Ezeiza para representar a la Argentina, entrenarán durante toda la semana y el 23 presenciarán la inauguración de los Juegos. Antes de viajar, Milagros dijo a este diario que “fueron días muy emotivos, estuve muy nerviosa por todas estas cosas lindas, mis compañeros me apoyan, el colegio, la gente, el pueblo está muy contento por mí y eso es re lindo” y agregó que “en el futuro me gustaría seguir entrenando, me hace bien, me supera día a día y me gusta, si puedo estudiaré una carrera pero estoy segura de que voy a seguir corriendo, porque es lo que más me gusta”.