Conocchiari continúa gestionando diversas obras

Confirmando su pretensión de gobernar para todo el distrito, en una gestión federal, el mandatario municipal de L.N. Alem propone nivelar hacia arriba, brindando mayores oportunidades, y atendiendo a necesidades percibidas que son facilitadas por una atención cara a cara y de un equipo de gobierno consolidado.

Si bien en Junín y la región la gestión es más reconocida por la adquisición (este año) del emblemático edificio de 5 plantas ubicado en Av. San Martín 330, donde funcionó el ex Sanatorio Juniors, para ser destinado a la creación de una Residencia Estudiantil, esta obra de más de 30 millones adquirida íntegramente con fondos municipales y sin deuda alguna, no es un caso aislado de la gestión.

Cabe mencionar, por ejemplo, la creación de un Refugio para Víctimas de Violencia de Género; y el Frigorífico Municipal, una inversión millonaria en un edificio equipado con maquinarias de avanzada para la faena de porcinos y vacunos, que ya se encuentra en funcionamiento, contando con 43 empleados actualmente.

Otro caso a resaltar es la ampliación del Hospital Municipal (el primero del distrito, también creado por esta gestión, inaugurado en el año 2003), con motivo de los festejos por el Centenario del Distrito en el año 2018. Esta mejora representó un salto de calidad, ya que se equipó al nosocomio local con una Unidad de Terapia Intensiva, un laboratorio y shockroom.

Pero el esfuerzo no se centra sólo en Vedia, ciudad cabecera, ya que las Unidades Sanitarias de Leandro N. Alem y Juan B. Alberdi cuentan con guardia médica activa (muy poco habitual en localidades que no superan los 5000 habitantes). Federalismo también marcado por el hecho de contar las 6 localidades con un Polideportivo Municipal, 5 de los cuales se encuentran equipadas con Natatorios, y este viernes 12 anunció la construcción de un natatorio para la localidad de Colonia Alberdi, obra que permite concretar que la totalidad de las seis localidades del distrito contarán con una pileta de natación pública, todas construidas en su gestión.

En el sector de la educación, se invirtió en reparaciones e insumos para las instituciones educativas del distrito y se brindan más de 700 Ayudas Municipales a estudiantes de niveles terciario y universitario, como así también un programa de aportes de libros de texto y literatura para todas las escuelas primarias y secundarias del distrito.

Sumado a esto, desde 2017 se encuentra en actividad el Centro Municipal de Capacitación, un edificio con 1100 m2, donde funciona el Centro Universitario, que dicta carreras, cursos y capacitaciones en convenio con 6 universidades, con el objetivo de que quienes quieran formarse puedan tener la posibilidad de hacerlo sin necesidad de desplazarse.

Es de destacar la reconversión lumínica a tecnología LED en planta urbana y accesos, obras de avanzada que redundan no sólo en una mejora estética y una reducción de energía eléctrica utilizada, sino que además se traducen en una mayor seguridad para quienes transitan a diario por esas arterias.

Finalmente, entre otras acciones se avanzó esta semana con la adquisición de desfibriladores lo que lo constituirá en breve en un municipio cardio protegido.