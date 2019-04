Solicitan obras hídricas para mejorar la seguridad del casco urbano de Vedia

El intendente del Municipio de Alem, Alberto Conocchiari impulsó la firma de un proyecto que busca financiamiento en la obra de canalización en territorio de jurisdicción nacional.

El proyecto que presentó el jefe comunal ante autoridades provinciales de Hidráulica, fue elaborado en conjunto con el equipo de Hidráulica de 9 de Julio, a cargo del ingeniero Carlos Sampaolessi. Conocchiari explicó que era necesaria la firma del funcionario provincial para poder elevar el proyecto a Nación.

Ante la consulta, el Intendente comentó lo siguiente: “Es una obra, en todo caso, no de gran escala, porque nosotros no podemos hacerla no por una cuestión económica, sino porque es jurisdicción nacional, y como hemos explicado tantas veces, necesitamos una obra que conduzca los excedentes que vienen por los préstamos de la ruta 7 de aguas arriba (desde Alberdi hacia Vedia)”.

El entrevistado señaló que varias veces esto ha generado inconvenientes, más que nada en momentos de crisis hídrica, cuando ha habido ingresos por el camino del Hipódromo Municipal casi hasta el casco urbano y que necesitan ser conducidos.

“Esta solución nos permitiría descomprimir todo el sector y resolver el drenaje del sector industrial y del Polideportivo. Sería una regularización general de esta zona, con una obra que no es mayor, que nosotros podríamos hacer con herramientas y maquinarias municipales, pero no pudimos concretar porque es jurisdicción nacional”, manifestó.

“La hemos pedido a Provincia, en plena crisis, la Provincia lo derivó al OCCOVI, el OCCOVI a la concesionaria, la concesionaria al OCCOVI, y así hemos estado yendo y viniendo sin poder resolverla, ni poder echar mano porque no podemos hacer nada con maquinaria municipal. Es por eso que sumé la firma del director provincial para acudir al área de recursos hídricos de la Nación en procura del financiamiento, o al menos de la autorización para abordar esta obra”, destacó el Intendente del distrito de Leandro N. Alem en referencia a los trabajos que mejorarían la seguridad del casco urbano de la ciudad de Vedia”, explicó.

La región

Conocchiari asistió a la reunión de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Luis Jiménez, dependiente del Ministerio de Infraestructura. Allí se analizó la situación de la obra que se venía construyendo en la provincia de Santa Fe, la obra de evacuación por la salida norte de la laguna La Picasa.

En la reunión se hicieron presentes los distritos de Navarro, Bragado, Junín, Chivilcoy, Arenales, 25 de Mayo y Leandro N. Alem.

Ante representantes de los distritos bonaerenses afectados por la obra y las autoridades provinciales, el jefe comunal hizo saber de la necesidad de encontrar una solución acordada y que no perjudique a las partes. Puntualmente enfatizó que, en el partido de Alem, era prioritario encontrar una solución a la salida de excedentes de agua de la zona de Alberdi. Asimismo, solicitó que se le dé prioridad a la restitución de la circulación en la Ruta nacional N° 7, circunstancia que perjudica al distrito de Alem, en particular, pero también a todos los del Corredor Bioceánico.