Los pedidos del Intendente a la Gobernadora para el Distrito

Tras la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente Alberto Conocchiari recibió a la prensa para hacer una entrevista, durante la cual reveló detalles de los temas hablados con la importante autoridad.

A continuación, extractos de la conferencia con Democracia, en la ciudad de Vedia:

- ¿En qué consistió el encuentro, teniendo en cuenta que son de distintos espacios políticos, y cómo es ese vínculo con la Gobernación, en líneas generales?

- Tiene que haber una relación cordial y en lo posible constructiva, de trabajo entre Municipio, Provincia y Nación. Es una realidad que hoy cuesta bastante esa articulación para los municipios que no tenemos el mismo signo político, igualmente valoro la visita de la Gobernadora y es bienvenida.

Digo esto, en el marco de algunas expresiones de vecinos… que no es la posición del Municipio ni de este Intendente. A nosotros nos complace que la Gobernadora venga al territorio, y poder hablar con ella, mucho más. Hay mucho para hablar y son pocas las oportunidades, de hecho yo nunca había tenido una audiencia personal con la Gobernadora, he estado en reuniones seccionales ante la presencia de ella pero nunca en el mano a mano, así que en ese sentido es altamente positivo el diálogo. Pero bueno, estábamos mal acostumbrados históricamente que la visita venía acompañada de anuncios para el Distrito, que en este caso no se dieron. Eso no desmerece la presencia de la Gobernadora que valoramos mucho.

- ¿Estima que es meramente electoral la visita de la Gobernadora a Alem?

- Yo no quisiera calificarla en esos términos porque, si bien estamos en un año electoral me parece que la predisposición de caminar el territorio siempre es bueno en cualquier momento. En los despachos uno gobierna de una manera, por las estadísticas, los informes o por las encuestas o por lo que cada área sugiere y en territorio se escuchan otras voces, se ven otras realidades, se percibe la realidad de otra manera, así que creo que es bueno siempre, en realidad debería darse con fluidez, no digo solo de la Gobernadora, que entiendo que tenga una agenda muy complicada y que no puede estar tan seguido en los distritos, pero sí de los ministros, de los legisladores.

Es muy importante el contacto directo con la realidad y con los protagonistas de la realidad de cada lugar, incluso a veces vemos encuentros regionales donde no somos convocados, y no somos una gestión quejosa que vive victimizándose diciendo que nos discriminan, no es nuestro estilo, nosotros trabajamos, tratamos de ser propositivo, pero no dejamos de lamentar a veces que haya una integración mayor y que no seamos convocados a todos los encuentros.

Educación

Continuando con la entrevista, el intendente manifestó:

- Hace poco hubo un encuentro de Educación y veíamos en los medios, en Democracia por ejemplo, que participaban 19 distritos y la verdad que nosotros nos enterábamos por el diario. Nos hubiera gustado estar, opinar, dar a conocer lo bueno y lo malo que nos pasa en Educación porque estamos involucrados. Uno puede decir que es una materia de injerencia básicamente provincial pero en realidad somos actores y fuertemente involucrados, de hecho estamos haciendo en este momento obras en su mayoría en los establecimientos educativos, e históricamente hemos construido hasta edificios para el sistema educativo provincial y cediéndolos en forma gratuita, sin tener obligación de hacerlo pero concurriendo a esa necesidad con recursos propios municipales.

“Del bolsillo de la gente”

- Llama la atención que la Gobernadora haya elegido para el recorrido el Hospital, que usted aclaró que fue hecho con fondos municipales… mientras la gente le decía “mire lo que le dejó la pesada herencia”. ¿Qué reflexión le merece?

- Más allá de las lecturas y las expresiones partidarias, de los apasionamientos y demás hay una cuestión que se da, no digo que sea graciosa pero es que uno vive aclarando porque cuando el funcionario provincial dice “hicimos esto en tal lado” y en muchos casos no está implícito en eso la decisión política de hacerlo puesto que, simplemente, son los recursos que se van desgranando por el Sistema de Coparticipación natural y obligadamente, por ley en todo caso, que salen todos del bolsillo de la gente.

Es más, hay casos como el del Fondo de Infraestructura Municipal (F.I.M.) o el Fondo de Seguridad que fueron conformados en el 2016 y 2017 (ya no existen más, el año pasado ya no contamos con esos recursos) y en ese momento lo fueron por una imposición legislativa de la oposición provincial.

El peronismo, Unidad Ciudadana y demás exigieron para aprobar el Presupuesto, con alto grado de endeudamiento, conformar esos fondos donde hubiera un derrame, en todo caso menor, a los municipios. Fue una herramienta muy útil por cierto, donde nosotros por ahí canalizamos parte de nuestras iniciativas políticas, entonces proyectamos, propusimos, ejecutamos y llevamos adelante iniciativas.

Entonces, cuando se entra en esa especie de chicana y dice ¿pero y la plata de dónde salió?, bueno el 70 por ciento de los ingresos municipales son de coparticipación, solo el 30 por ciento son recursos propios, en definitiva salen del bolsillo de la gente, lo que hay que valorar es la iniciativa política.

Logros en el Distrito

El jefe comunal de Leandro N. Alem, continuó con el detalle de lo realizado con fondos coparticipables y municipales:

- Respecto al Refugio para víctimas de violencia, se dice en las redes, para confundir a la gente, que “seguimos trabajando por lo prometido en esta problemática, en la Provincia ya hay más de 40 refugios” pero acá, nunca, ni la Gobernadora ni nadie de dirigentes locales propuso hacer un Refugio para víctimas de violencia. Fue nuestra gestión municipal, la persona quien les habla tomó la decisión, la iniciativa de decir ‘llegó la hora, dada la magnitud de la problemática de construir un refugio. Salimos en búsqueda de eso, empleamos recursos del Fondo de Seguridad, que bien lo podríamos haber gastado en otra cosa, porque de hecho nos tenemos que hacer cargo de todo, de hacer funcionar toda la flota de móviles, de las reparaciones, del combustible.

Se hizo un refugio maravilloso a disposición para las que tristemente son víctimas de violencia, ahí tienen un lugar de cobijo que todavía no tiene Junín, por ejemplo. Esas son decisiones de políticas claras, como la de hacer un Hogar para Discapacitados, que en su momento fue cuestionado por la relación costo-beneficio. Algunos entienden la política desde esa lógica, dicen cuántos discapacitados hay para hacer semejante edificio, que como digo siempre, es mejor que mi casa, afortunadamente, es un lujo. Es parte de la sensibilidad del gobernante y de la iniciativa política.

Ahí está el Hogar funcionando y es una hermosura, el Refugio para víctimas de violencia lo mismo, el Hospital crece y crece para todos, para toda la comunidad, no tiene distinciones políticas ni de ninguna naturaleza. Se crece con los Polideportivos, con Natatorios en todos los pueblos, se hacen obras en las escuelas en todos los pueblos, llevamos hechas 600 viviendas, cientos y cientos de cuadras de pavimento, asfalto, cordón cuneta, cloacas, consolidado, un Centro Municipal de Capacitación que es un edificio para Educación Universitaria, donde hay un centro de educación virtual con convenios con varias universidades y aspiramos a fortalecer el vínculo con la Unnoba para algo presencial, ya dictamos Enfermería.

Esa falsa discusión de qué hicimos, qué no hicimos, cae porque la plata viene siempre del mismo lugar, del bolsillo de la gente que paga sus impuestos, y que por vía de la Coparticipación derrama de Nación a Provincia y de Provincia a Municipio. El resto es la iniciativa política de lo que cada uno hace con los fondos.

Pedidos a la Gobernadora

- ¿Qué reclamos o cuestiones se hablaron con la Gobernadora?

- Hay cosas que son de conocimiento de ambas gestiones. Si yo tuviera que hacer un inventario terminaría siendo una reunión de quejas nada más. Me gusta ser buen anfitrión, uno plantea demandas, necesidades, y cuestiones como ser más fluída la relación de trabajo pero no una enumeración minuciosa de cada cosa. De todas formas hubo pedidos y reclamos concretos

Hubo varios pedidos, el primero, obra eléctrica 8 millones de pesos firmado en el 2017 y no hemos recibido ningún dinero. Lo estamos ejecutando, está avanzada la obra, estamos reemplazando el aporte provincial con fondos municipales porque si no ya hubiera fracasado, es decir, con el desfase que hubo con los valores y demás ya las empresas hubieran abandonado las obras y no se hubieran hecho o, como me reconocía un funcionario, hubiera habido entrar en un mecanismo de redeterminación y quien sabe qué suerte hubiera corrido. Ahí está siempre el Municipio, poniendo el dinero a partir de una buena administración y llevándola a cabo, pero bueno, pedimos que nos llegue aunque sea el anticipo, estamos esperando ese dinero, son 8 millones de pesos. Estamos trabajando en hacer toda una iluminación nueva con sistema led en el Acceso a Leandro N. Alem, Acceso a Juan B. Alberdi, Acceso a Vedia y algunas intervenciones en áreas urbanas.

A la Gobernadora le planteamos la obra de agua potable en Fortín Acha, que está parada desde el cambio de gobierno, casi terminada, debe estar en un porcentaje superior al 90 por ciento, no la hemos terminado desde el Municipio porque técnicamente no sabemos qué es lo que falta, pero si no lo hubiéramos hecho. Cuesta entender la lógica de por qué no se haya inaugurado y los vecinos tengan agua potable, como le dimos oportunamente a los vecinos de El Dorado y de Colonia Alberdi, que son localidades chicas del Distrito.

Otro de los requerimientos a la Gobernadora fue el recuperar cerca de 800 000 pesos que pusimos para los Juegos Bonaerenses de las arcas municipales. Cosechamos una enorme cantidad de medallas de oro, de plata y alguna de bronce, la delegación tuvo un desempeño destacadísimo, esto lo digo sin ánimo competitivo pero digo poniendo en valor el trabajo de los profesores que se involucran con esto durante todo el año y los frutos que se consiguen a partir de este esfuerzo. Con atletas especiales, estuvimos en el Medallero de la Cuarta Sección Electoral después de Trenque Lauquen, bastante más arriba de ciudades con muchos más habitantes como Junín, 9 de Julio, Chacabuco, Lincoln. Todo fruto de ese esfuerzo, pero bueno el esfuerzo no solo fue de trabajo sino económico para que la delegación fuera bien atendida y todos tuvieran ánimo de participar hasta la instancia provincial.

Planteamos la obra de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales en Vedia, que no funciona hace mucho, la licitamos dos veces en la gestión anterior y se frustró la licitación. Está para volver a licitar, se han hecho trabajos de consultoría. Es costosa pero fundamental porque es saneamiento. La planta depuradora tiene que depurar si no, estamos en un problema serio y lo estamos.

Policía comunal

Respecto a los reclamos, esta vez en materia de seguridad, el intendente Conocchiari dijo:

- Nosotros adherimos hace tiempo a la Policía comunal y todavía no recibimos un peso. No estamos en la situación de otros distritos de decir “no nos alcanza lo que nos mandan”, a nosotros no nos mandan nada.

Acá hay seguridad porque la Municipalidad pone a diario gruesas sumas para que funcione, sino habría móviles parados. Le planteamos para ver si podíamos recibir algo.

Planta de Bioetanol

En la agenda planteada a la Gobernadora, el jefe comunal hizo referencia a un importante proyecto, sobre el cual el Intendente expresó:

- Formó parte de la agenda, el emprendimiento de la firma Puelo que es a quien venimos acompañando y venimos trabajando hace unos cuantos años, para la construcción de una Planta de Bioetanol en base a maíz, que sería la primera de la provincia de Buenos Aires. Yo le hice notar a la Gobernadora, también en un gesto de apertura, que tenía un alto impacto económico en la región pero también es un hecho político relevante en la Provincia de Buenos Aires. Hay plantas en Córdoba, en San Luis y ninguna en la provincia de Buenos Aires.

Tenemos un emprendedor que hace varios años que lucha, que lo hemos acompañado incondicionalmente, con el gobierno anterior, con este, lo he llevado al Ministerio, a la Secretaría de Energía y ahora justo estamos logrando la resolución que otorgaría el cupo de la Secretaría de Energía de la Nación, lo cual es un poco el detonante del avance del proyecto, porque estaba construyendo pero no podía hacer la mayor inversión si no tenía el mercado asegurado.

Con el cupo en la mano, empieza a darle otro ritmo a la inversión que es cuantiosa y es un proyecto altamente virtuoso. Estoy convencido que ha sido una feliz idea del emprendedor porque consumiría el maíz de 40 a 50 mil hectáreas, podría llevar unido un feedlot y generación de Biogas. Un círculo virtuoso magnífico. La vida económica que generaría es insospechada, sumaría toda una demanda de servicios.

Le hemos pedido a la Gobernadora que interceda ante la Secretaría de Energía para ampliar ese cupo que estaría al salir por resolución, para que la ecuación económica sea viable.

Ninguna decisión

- De cara a octubre, ¿usted ha tomado alguna decisión, en cuanto a su reelección?

- No, la verdad que no tengo una decisión tomada. En tiempos electorales esto suena una respuesta evasiva pero la verdad, es que es realmente así, a nivel personal estoy hablando, no a nivel partidario. Es una decisión personal que tengo que tomar y que está fuertemente influída por algunos problemas de salud que tengo, que hacen que tenga que planteármelo en profundidad lo que sería la última reelección o no.

Hay que pensar que la renovación generacional es importante, hay que pensar en la sucesión y no tanto en la continuidad. Hay gente joven que conoce y comparte la manera de gestionar. Hay gente que es sana, capaz y con vocación de servir a la gente. Así, no sería extraño que pudiera surgir alguna otra figura como candidato y, desde luego que si tiene esa idiosincrasia, contará con mi apoyo.