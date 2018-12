Conocchiari reclamó al ministro Gigante la realización de obra eléctrica

El Jefe comunal del distrito de Leandro N. Alem mantuvo una importante entrevista con el ministro Roberto Gigante, de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

El Intendente Conocchiari le presentó una agenda de trabajo para el distrito de Alem, haciendo eje en las obras que aún no se finalizaron, como la obra eléctrica de $8.000.000 firmada en el 2016 y que según apuntó, aún no se recibió ningún fondo.

Según lo expuesto por el Municipio, ya realizó la licitación, cumpliendo con los plazos preestablecidos. Cabe destacar que quien se está haciendo responsable de los pagos es la gestión que conduce Alberto Conocchiari con recursos meramente municipales.

La respuesta del ministro fue que hará todo lo posible para destrabar las cuestiones legales y que se habilite lo antes posible el anticipo de fondos y así poder darle continuidad a la obra en los tiempos pactados.

Al respecto, Alberto Conocchiari hizo su apreciación: “hay un convenio firmado en el 2016. Esto no es una cuestión verbal, o que nos lanzamos a hacer algo sin planearlo. Es una cuestión que se produjo a través de un convenio y que, hasta el momento, no lo han cumplido”.

Agua potable

En esta audiencia, el jefe comunal le habría manifestado su preocupación por la obra de la red de agua potable en la localidad de Fortín Acha, que lleva tres años y aún no se ha terminado.

“Es una obra que está prácticamente terminada, que le falta cuestiones muy menores y que, técnicamente no sabemos por qué, sino lo hubiésemos resuelto desde el municipio. Seguramente hubiéramos hecho la inversión para terminar la obra y ponerla en funcionamiento, como hicimos con muchas cosas, incluso con las viviendas del Plan Federal II”, expresó el Intendente al ser consultado por la prensa.

Desde la comuna aclararon que la obra de la red de agua potable correspondía al SPAR, ente que dependía de la Provincia de Buenos Aires y que atendía problemáticas en zonas rurales. Dicho organismo se disolvió durante el gobierno de Vidal.

Cloacas

Otro de los temas que formaron parte de la agenda municipal es el de las cloacas.

Conocchiari remarcó la importancia de hacer una revisión, reparación y recuperación de la red cloacal y de la planta de tratamiento cloacal de Juan B. Alberdi y de Alem. Dijo que la construcción de la planta depuradora de agua potable, debería estar construyéndose en Vedia vía ABSA.

Según lo dicho por el propio intendente, le dijo al ministro que no se estaban realizando las mejoras en la Planta de agua potable que había anunciado la consejera general de Educación, Natalia Quintana, junto a otros funcionarios de Cambiemos.

Al parecer ellos afirmaron que habían conseguido una planta de ósmosis inversa, que era parte de la solución que la gente del Municipio había demandando desde hacía mucho tiempo, “aunque no concordamos mucho en la cuestión técnica, ya que una planta de ósmosis inversa desperdicia mucha agua para el tratamiento”, advirtió el jefe comunal.

“No creíamos que fuera (técnicamente) la solución adecuada, pero pedíamos una solución hace mucho. En esos últimos casos detallados, la solución aún no ha llegado y tampoco hay señales concretas de que se vaya a realizar en lo inmediato”, dijo.

Parálisis

El Intendente también dejó en claro las ganas de seguir haciendo obras: “una gestión tan hiperactiva como esta, que lleva centenares de obras construidas, quiere seguir haciendo”.

“Queremos saber si podemos contar con el Gobierno de la Provincia y, a través de ellos, con Nación. Si va a haber viviendas, porque realmente nos preocupa mucho esta parálisis y también nos preocupa el nivel de endeudamiento y que eso no se traduzca en obras para los Distritos. La Provincia (en el presupuesto recientemente aprobado) prevé sumar el año próximo una deuda de $68.000.000.000, con lo cual nos parece que, mínimamente, deberíamos estar con alguna obra en marcha”, expresó el intendente del distrito de Alem.