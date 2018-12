Denuncian ante la OMIC que Camuzzi Gas Pampeana corta el servicio sin aviso previo

Desde el Municipio afirman que se multiplican los reclamos contra Camuzzi Gas Pampeana en la OMIC por el corte de gas sin previo aviso. En la mayoría de los casos los cortes fueron intempestivos y sin intimación de pago previa, por lo que sorprendió a las familias afectadas.

Señalan que crece el número de protestas en OMIC por cortes en el servicio de gas que sorprenden a los usuarios afectados. En muchos casos los cortes se realizan cuando no hay nadie en el hogar y sin la previa llegada de aviso de deuda.

Un vecino de Vedia señaló que en su caso, ocurrido en septiembre, suponían que no tenían deuda, porque pagan a través del home banking y no les figuraba ninguna factura pendiente. Una noche tras llegar de trabajar se encontraron todos los calefactores apagados.

Relató que “inmediatamente me fui a la oficina de Camuzzi, mientras mi esposa llamaba al número de reclamos. En la oficina me dijeron que habían quedado dos medias facturas pendientes de pago del año pasado. Me dijeron que por ahí era un problema con el home banking, pero yo les advertí que nunca recibimos una intimación de pago ni el aviso de deuda. Realizamos el reclamo en la OMIC e inmediatamente nos reconectaron el servicio”.

La OMIC está tomando las denuncias, dando la correspondiente intervención al Enargas, por lo que advertimos a los vecinos que si están pasando por una situación así, podrán concurrir a la oficina a realizar el reclamo correspondiente.