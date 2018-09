Gran expectativa por la realización de AcercArte en la ciudad de Vedia

Los días sábado 29 y domingo 30 del corriente mes se realizará el programa AcercArte en el Parque Perkins (Av. Solari y Perkins) de la ciudad de Vedia, partido de Leandro N. Alem.

El programa de actividades es el siguiente:

Actividades permanentes (de 15 a 20)

- Arte callejero: Peck / Nube / Sen.

- Biblioteca: Préstamo de libros - Livings de lectura.

- Biblioteca digital: La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Ingresá a gba.gob.ar/letrasabiertas y leé los mejores libros GRATIS.

- Realidad virtual: RV (AcercArte en 360º / Skater 360º / Slackline 360º) - Taller de creación de videojuegos en vivo - Realidad aumentada - Muestra de videojuegos indie.

- Talleres de reutilización creativa: Taller de grabado - Espacio de juegos - Taller de espirógrafos.

Sábado 29 de septiembre

A las 15, Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

- Cine móvil: El pájaro loco (Infantiles y familiares) - Estados Unidos, 2018, 84’. Apta para todo público.

15.45 hs. Biblioteca: Los LibroYasos: La historia del libro - Espectáculo teatral infantil.

16 hs. Cine 360°: Fronteras del universo - Duración: 24’.

16.30 hs. Infantiles: Hombre Orquesta.

17.15 hs. Cine 360°: Viajeros del universo - Duración: 24’.

- Cine móvil: Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo (Adultos) - Argentina, 2017, 113’. Para mayores de 13 años.

17.45 hs. Biblioteca: Escribir desde la propia realidad: Entrevista a Cecilia Fanti.

18 hs. Cine 360°: Pink Floyd - The Wall - Duración: 26’.

18.45 hs. Cine 360°: Universo Cerati - Duración: 27’.

19.15 hs. Stand up: Mago Adrián Guerra.

20 hs. Música: Los Tekis.

21.30 hs. Teatro: Aeroplanos. Con Héctor Calori y Guillermo Marcos. En el Centro Cultural Arturo Jauretche, Av. Dunckler s/n. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 hs. en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Para mayores de 8 años).

Domingo 30 de septiembre

15 hs. Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

- Cine Móvil: Anida y el circo flotante (Infantiles y familiares) - Argentina, 2017, 72’. Apta para todo público.

15.45 hs. Biblioteca: Karaoke de cuentos - ¡Los libros de la biblioteca cobran vida al ser elegidos por el público y representados por Federico Howard y Marina Pomeraniec!

16 hs. Cine 360°: Fronteras del universo - Duración: 24’.

16.30 hs. Infantiles: Los Tutú.

17.15 h - Cine 360°: Viajeros del universo - Duración: 24’.

- Cine móvil: Niña Perro (Adultos) - Argentina, 2017, 75’. Apta para todo público.

17.45 hs. Biblioteca: Escenarios literarios en la novela negra: Entrevista a Juan Carrá.

18 hs. Cine 360°: Universo Cerati - Duración: 27’.

18.45 hs. Cine 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon - Duración: 26’.

19.15 hs. Stand up: Guillermo Selci.

20 hs. Música: Airbag.

21.30 hs. Teatro: La denuncia, una comedia del arte criolla. Con Gastón Ricaud, Néstor Caniglia, Andrés D’Adamo y Marcelo Curotti. En el Centro Cultural Arturo Jauretche, Av. Dunckler s/n. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Para mayores de 8 años).

Primavera 2018

Organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Gestión Cultural, comenzó el 7 de mayo de 2016 el primer programa cultural que recorrerá los 135 municipios bonaerenses.

Las actividades comienzan a las 15 y finalizan a las 23:30 cada uno de los días.

El primavera 2018 estará presente en: Alberti, Hurlingham, Vedia (Leandro N. Alem), Capitán Sarmiento, Marcos Paz, General Pinto, General Conesa (Tordillo), Ituzaingó, Henderson (Hipólito Yrigoyen), Roque Pérez, Moreno, Daireaux, Navarro, Zárate y Ramallo.

"Para nosotros es un gran desafío llevar a cabo un programa de esta magnitud, que acerca cultura de excelencia, en distintas disciplinas, a los bonaerenses. Trabajando en equipo con los municipios e incluyendo artistas provinciales. La propuesta es llegar a los 135 municipios, sin distinción de cantidad de habitantes o color político. Creemos que el acceso a la cultura siempre posibilita el desarrollo de mejores personas y sociedades", dijo Alejandro Gómez, ministro de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

AcerArte es una propuesta cultural estatal, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se realizará en todos los municipios del territorio bonaerense. El objetivo es generar un vínculo más cercano entre la cultura, los municipios y que la gente disfrute y participe de las intervenciones que se realizan gratis y en su ciudad, integrando a los artistas nacionales con los regionales.

El programa tiene diferentes actividades para todo público, que se desarrollaran alrededor de la plaza principal o un espacio tradicional de cada sitio. Habrá a lo largo del día shows de stand up, arte callejero, una biblioteca móvil con libros a disposición, charlas, lecturas; talleres de reutilización creativa para todas las edades; artes plásticas; espectáculos infantiles; conexión con la biblioteca digital; circo; danza, actividades con realidad virtual; un cine móvil y un cine 360º; bandas en vivo y teatro con obras de reconocidos artistas.

Además se lanzó La Biblioteca Digital de la Provincia de Buenos Aires: Letras Abiertas. Bajá la APP y lee los mejores libros GRATIS y desde tu celular o ingresá a: www.gba.gob.ar/letrasabiert as

El retiro de entradas para las obras de teatro se realiza cada uno de los días en el puesto de informes de AcercArte desde las 15.

Próximas fechas

Los días 6 y 7 de octubre el programa AcercArte estará en General Pinto, otra de las localidades de nuestra región.