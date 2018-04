Alberto Conocchiari propone construir un hospital regional en el Distrito

El intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, dio a conocer una ambiciosa propuesta que consiste en construir un nuevo hospital regional en su distrito para garantizar atención sanitaria a los vecinos de la zona.

En diálogo con Democracia, el jefe comunal brindó detalles de la iniciativa.

- ¿Cómo surge la iniciativa de construir un nuevo hospital regional ubicado en Alem?

- El tema surge a partir de un diagnóstico de muchísima necesidad, que es compartido por todos los distritos de la región. Surge de las dificultades, a veces enormes, que tenemos para derivar pacientes al actual hospital interzonal de Junín. Todo lo que nos exceda en complejidad, debemos derivarlo y se hace muy difícil ingresar pacientes, esto no es una crítica ni es falta de voluntad de las autoridades, simplemente es que está colapsado en su capacidad y está funcionando como un hospital local de Junín porque la ciudad tiene casi cien mil habitantes, a eso se le suman los accidentes de tránsito y las 4500 cápitas de PAMI, con las últimas 1500 que se sumaron, por no renovar el convenio con el Sanatorio Junín. Todo eso hace que el hospital tenga agotada su capacidad.Pienso que en lugar de quedarse en las discusiones y complicaciones que suelen darse para que entren los pacientes, ha llegado la hora de salir de esa situación, de la mejor forma, pidiendo lo que necesitamos: la construcción de un nuevo hospital interzonal.

- ¿La necesidad es compartida por los distintos distritos?

- Leandro N. Alem forma parte del grupo de trabajo región Lincoln, donde también están Ameghino, Arenales, Viamonte y Pinto. La última reunión que tuvimos fue en Vedia y yo propuse trabajar en el tema de salud, demandas y carencias. Estaban los directores de Salud de cada distrito y fue un diagnóstico compartido. No se trata de ninguna pulseada, ni discusión política partidaria, yo no quiero desafiar ni pelear con nadie sino dar respuestas a lo que la gente necesita, en nuestro distrito y en la región. Si la gobernadora entiende la necesidad, esto debería tener una respuesta positiva. Aun en términos políticos, quien más se beneficiaría sería la gestión Cambiemos, encabezada por la gobernadora, porque sería un hecho histórico tomar la decisión política de construirlo.

- ¿El municipio cuenta con el terreno donde se construiría?

- El municipio de Leandro N. Alem ofreció formalmente ceder, de forma gratuita, las hectáreas necesarias de un predio que tenemos sobre la Ruta 7. Nos parece que sería estratégico ese lugar. La ubicación hace que Pinto, Ameghino, Arenales, Lincoln y Alem queden más cerca que en la actualidad. Chacabuco, Junín y Viamonte estarían un poco más alejados pero este predio tiene acceso directo a la ruta, a diferencia de Junín que está en el casco urbano. A su vez, Junín también se beneficiaría porque el hospital quedaría para uso local y no tendrían que disputarse las camas ni los turnos con vecinos de la región. Al mismo tiempo, tendría para Junín un mayor impacto económico, porque muchas veces el intendente Petrecca se queja por el CUD, que considera bajo, y a partir de esto tendría una suba. Nosotros queremos que sea un hospital moderno, equipado, con todo lo básico, un pequeño hospital del Cruce de Varela, porque la región lo merece. No me parece imposible. Se trata de priorizar temas sensibles para la población, como lo es la salud.

- ¿En qué instancia de gestión se encuentra esta propuesta?

- Yo hice una presentación formal a la gobernadora, no he tenido posibilidad de charlarlo personalmente todavía pero sé que están al tanto en el Ministerio de Salud y de Gobierno así que voy a procurar tener las entrevistas. Es mi intención que esto sea un proyecto compartido con los intendentes de la región, no estoy buscando protagonismo personal ni nada que se le parezca, simplemente que entre todos vayamos en la búsqueda de la solución. La construcción del hospital es la decisión más trascendente de los últimos tiempos que se podría tomar para beneficio de la gente.

- El bloque de Cambiemos de Alem rechazó este proyecto cuando se presentó en el Concejo Deliberante

- Yo no tengo problemas con la oposición pero creo que estamos en dos mundos distintos: ellos están ocupados en cuestiones partidarias, en aspiraciones personales de llegar a ciertos cargos, y yo estoy preocupado por cuestiones de la gente. En la última sesión en el HCD se presentaron dos proyectos de muchísima importancia para la gente, uno relacionado con la situación crítica por el indiscriminado aumento de tarifas: el bloque oficialista hizo saber el desagrado por este salvajismo y pidió adherir a la postura que se pretendía tratar a nivel nacional de retrotraer las tarifas a principio de año y aplicar mecanismo de aumento proporcionado a los ingresos de la gente, fue rechazado por Cambiemos; y tampoco apoyaron el proyecto de construcción del nuevo hospital. Entonces me parece que hay un enorme temor en algunos concejales de Cambiemos en quedar mal con el gobierno provincial y que después no los apoyen en futuras candidaturas a intendente, siendo que el trabajo es defender los intereses de la gente, no las aspiraciones personales políticas. Igualmente los proyectos se aprobaron pero quedó plasmada la posición de Cambiemos, ellos tienen un apoyo incondicional, incluso irracional, a las políticas de los gobiernos provincial y nacional.