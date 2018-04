La tarifa de gas natural aumentó un 48 por ciento, según Copsa Ltda.

La Cooperativa de Provisión y Servicio de Obras Públicas, Agua Potable y otros servicios públicos de Juan Bautista Alberdi Ltda. (Copsa Ltda.) está en funcionamiento desde el 27 de noviembre de 1978.

La sede de la entidad está ubicada en Alberdi y Rivadavia, de dicha localidad.

Presta los siguientes servicios: Agua de Red, Bidones de agua envasada baja en sodio, de gas natural, teléfono, Internet banda ancha y servicios sociales (ambulancia, sepelio y nichos), también hacen servicio de sepelio a terceros o a otra cooperativa.

Juan Bautista Alberdi tiene 980 bocas (comerciales y domiciliarias) para gas natural por lo cual es muy valorado el servicio de distribución que presta.

En diálogo con Democracia, Rubén López, presidente de la cooperativa manifestó: “El trabajo es continuo, durante todo el año. En invierno se incrementa más el consumo de gas y lo que nos preocupa son las tarifas, pero habrá que afrontarlas, no nos queda otra. Ahora hay un 48 por ciento de aumento”, dijo.

Aclaró que la cooperativa no es formadora de precios. “Nos tenemos que ajustar a la tarifa que nos envía el ente regulador que es el Enargas, y por lo cual debemos facturar de acuerdo a los montos que nos dan. Simplemente nos tenemos que ajustar a esa tarifa. Tal es así que durante muchos años, desde que se hizo la obra de gas, la cooperativa trabajó a pérdida, recién estos últimos años es como que queremos salir empatados en el tema gas. Se trabajó muchos años a pérdida porque no se modificaba la tarifa de gas”, dijo.

“Los aumentos que toma el usuario también son para nosotros porque nos cobran lo mismo y tenemos porcentaje muy chiquito de ganancia”, acotó.

“Cuando se hizo la red de esta localidad se hizo pensando en todo lo que podía venir a futuro, con los barrios. Desde el día que se inició, tenemos anillado todo el pueblo como para darle servicio al terreno. Se hizo ya pensando en el futuro porque el costo de la obra era de muy poca diferencia como para que todo el pueblo quedara anillado con la red de gas”, dijo.

Nuevos servicios

Según lo adelantara López, la cooperativa ya está pensando en brindar nuevos servicios a la comunidad, por lo cual actualmente están haciendo un relevamiento a todos los socios y a través del mismo, la gente le pide cosas que necesitan, que la entidad luego tiene en cuenta.

“Lo que más avanzado tenemos es el banco ortopédico y es muy posible que lo podamos hacer. Se trata de contar con elementos ortopédicos para darle a cada socio, cuando lo necesite, una cama ortopédica, muletas, sillas, etc.”, adelantó López.