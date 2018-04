Alberto Conocchiari gestiona para que se construya un Hospital Regional en Alem

En el inicio de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, Alberto Conocchiari anticipó que inició las gestiones para lograr la construcción de un Hospital Regional en el distrito de Leandro N. Alem.

Entre los fundamentos de tal solicitud, el jefe comunal mencionó la falta de respuestas del Hospital Regional de Junín, en algunos casos.

“Les voy a adelantar una primicia, voy a pedirle a la Gobernadora, y le pido el acompañamiento al cuerpo legislativo y de Distritos vecinos, que reiteraré lo que alguna vez hice público, pero ahora voy a pedirle formalmente la construcción de un nuevo Hospital Interzonal, que quede el Hospital Regional para Junín que lo necesita, porque tiene 100.000 habitantes y lo necesita, no puede estar sin Hospital; pero nosotros no podemos estar sin Hospital de referencia”, manifestó durante la sesión en el Concejo Deliberante.

El Jefe Comunal pidió el acompañamiento de los concejales del oficialismo y de la oposición para trabajar conjuntamente por la mejora en la salud del distrito y la región.

“Esto ya no tiene nada que ver con lo partidario, es plenamente institucional. El pedido tiene que ver con la atención de salud que es una bandera superior a todas las banderas. Le voy a hacer un pedido y un ofrecimiento a la Gobernadora, vamos a ofrecer los lotes para hacerlo en el predio que tiene el Municipio en Alem sobre la Ruta 7”, propuso, a favor de mejorar el sistema sanitario.

Desde el Municipio se hace hincapié en que “hay distritos vecinos, como Arenales, donde se están cerrando las guardias activas en localidades de alrededor de 5.000 habitantes, mientras que en el Distrito de Leandro N. Alem existen guardias activas en pueblos de 3.000 habitantes y se proyecta la construcción de un Hospital Interzonal”.