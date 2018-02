Gestiones del Intendente para que lleguen las obras al Distrito

El Intendente Municipal estuvo reunido con el equipo de trabajo del licenciado Ricardo Delgado y con el licenciado Caprarulo con la misión de reflotar las gestiones por una obra de pavimentación importante en Vedia.

Se trata de una obra de $30.000.000, lo cual incluye varias cuadras de pavimento y que, “en manos de este Gobierno, no ha tenido curso”, según afirmó Conocchiari.

Al respecto de las gestiones realizadas, el jefe comunal emitió su opinión: “Es una tarea ardua que afrontamos con mucha responsabilidad, sin quejarnos, pero lamentando que no tenga el curso que tenía en otros tiempos, donde las obras –no sin esfuerzo, no sin gestión- avanzaban, se concretaban, se veían y la gente alcanzaba las soluciones. Nosotros seguimos insistiendo, gestionando para una obra de pavimentación importante en la ciudad de Vedia”.

Situación hídrica

El Intendente Municipal Conocchiari estuvo reunido con su par de Rufino, Natalio Lattanzi y con el presidente comunal de Diego de Alvear, donde se intercambiaron opiniones por la preocupación por el tema de la Picasa.

“Me puse a disposición para lo que haga falta, a nivel de gestión y de lo que sea necesario para resolver este problema – dijo Conocchiari, respecto a este encuentro-. Lo más concreto que se viene viendo es la acción del clima, por lo cual el agua está bajando, suponemos que en unos días más se va a descubrir la cinta asfáltica, lo cual no quiere decir que se habilite al tránsito. Habrá que empezar a reconstruir y ver en qué condiciones está”.

También se conoció que hay algunos caminos de desvío por tierra de alrededor de 40 km, que claramente acorta considerablemente la distancia desde Alem hacia Rufino, aunque el camino no se encuentra en muy buenas condiciones. “Eso deja entrever la precariedad de solución que ofrece el Gobierno Nacional para volver a tener una traza bioceánica de gran importancia”, dijo el jefe comunal de Alem.

La gran preocupación de los funcionaros que se reunieron es que la capacidad de escurrimiento está bloqueada a la altura de la laguna de Mar Chiquita

Alberdi

Desde el Municipio destacaron que se hacen “intensas gestiones” del intendente para la continuidad del entubamiento del canal de la calle Juan B. Justo, en la localidad de Alberdi.

Esta obra que es de gran importancia para la localidad, la cual lleva muchos años de gestión y lucha. “Se había logrado la firma del convenio con el Gobierno anterior, estuvo detenida algún tiempo y luego se reactivó y ahora estamos tratando de llevarla adelante. La obra depende de la revalorización de la obra para poder continuar con el curso”, apuntaron.

“Estuvimos gestionando eso, estaban trabadas las redeterminaciones de precios. Logré ponerlas en el circuito para beneficiar la continuidad de la empresa y que la obra pueda seguir avanzando, la gente tiene que saber que esto es un esfuerzo que lleva años, no es sólo gestionarlo una vez y ya está, y en eso estamos, firmes con el compromiso con la gente de Alberdi”, fueron las palabras del doctor Conocchiari.

Educación

El Intendente Municipal estuvo reunido en el Ministerio de Educación con la directora de Infraestructura, Bárbara Rozen, procurando la continuidad de la obra del Jardín Maternal, edificio en construcción que está detrás del Hospital Municipal, que está paralizada.

“Estamos en vía de rescindir la anterior contratación, que había sido fruto de una licitación y estamos tratando de buscar financiamiento para refinanciar y volver a licitar la parte del edificio que falta”, fueron las palabras del jefe comunal al ser consultado sobre el motivo de la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

La comitiva municipal fue en busca de saber si hay fondos para la realización y terminación del edificio, sin tener respuesta hasta el momento, con respecto a la falta de respuesta momentánea por parte de la funcionaria, el Intendente dijo, “Acá hay una expectativa abierta, vamos a seguir insistiendo y trabajando en el tema”, aseguró.