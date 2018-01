Máspoli confía que en el 2019 gane Cambiemos las elecciones del Distrito

El senador provincial Agustín Máspoli, oriundo de Chacabuco, se reunió con integrantes del bloque de concejales y otros miembros del equipo de Cambiemos, en el marco de la recorrida que está llevando a cabo en los distritos de la cuarta sección electoral a la cual representa.

En una reunión encabezada por Natalia Quintana, presidenta del bloque de concejales de Cambiemos de Alem, se abordaron diversos temas de gestión y de actualidad política.

El legislador aseguró que Cambiemos en Vedia y en el distrito estaba “muy consolidado”.

“Les faltó muy poco para ganarle a un Intendente que se tuvo que presentar como candidato a concejal en un hecho inédito y hasta de mal gusto políticamente. La gente de Cambiemos estuvieron a punto de dar el batacazo. Los veo muy bien de cara al 2019, tendrán que definir un candidato o candidata, mostrarse hacia la gente y en 2019 Cambiemos en Vedia, va a ser gobierno”, afirmó.

Agenda Cambiemos

Según los referentes locales de Cambiemos, la intención de Máspoli es organizar una agenda de trabajo para todo el año con ellos.

El contador Agustín Máspoli, ex secretario de Hacienda del municipio de Chacabuco, explicó los alcances del nuevo reparto de los recursos tanto del gobierno nacional con el gobierno provincial, como de este con los municipios.

“Si bien algunos municipios han perdido algunos recursos, se compensa con creces con los ingresos que les garantiza lo que se llama el nuevo Fondo del Conurbano, que representan 20.000 millones que van a llegar de una u otra manera a los municipios. Todos tienen una compensación que les es favorable y el distrito de Alem no es la excepción”, explicó el legislador en la reunión que contó con referentes del radicalismo, del Pro y los concejales Paulo Bróndolo y Alejandro Acton.

Aseguró que “las obras están llegando, se ven en toda la provincia. Eso es muy positivo porque todos viajamos por las rutas, por ejemplo, además a la larga eso abarata los costos”.

Pacto fiscal

Con respecto al pacto fiscal dijo: “En primer lugar hay que destacar la gran decisión de la Gobernadora de ir a solicitarle al Presidente lo que le corresponde a la provincia, aquello que se le quitó a los bonaerenses y a la provincia allá por fines de los 80, y que en los 90 el valor quedó estancado. Hemos perdido año tras año. Mucho dinero que debía ir a la provincia de Buenos Aires fue derivado a otras provincias. Por otro lado esto va a implicar que tengamos mayores obras, cloacas, aguas, rutas, más hospitales, más guardias de primeros auxilios, es muy importante lo que hemos logrado, lo vamos a ver con el correr de los años”.

Caso Fernández

En lo referido al devenir de la Justicia en la Provincia, que está revisando el accionar de los ex intendentes, como es el caso del ex mandatario de Lincoln Jorge Fernández que fue apresado días pasados, Máspoli manifestó: “Esto tiene un fuerte impacto, porque si hay algo que en la Argentina funciona muy lentamente es la Justicia. Es un ex intendente que había hecho las cosas muy mal, pero que también representaba a un sector político, recordemos que la ex Presidenta estuvo de visita en un tambo de propiedad de este ex intendente no hace mucho tiempo".