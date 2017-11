Se realizó una charla debate con profesionales expertos en adicciones

La charla debate acerca de las adicciones tuvo lugar en la Biblioteca Popular “Esteban Echeverría” de Vedia y fue organizada por la Municipalidad de Leandro N. Alem. Estuvieron presentes docentes de todos los niveles de aprendizaje y de distintos establecimientos educativos del distrito, y también trabajadores del sector de Salud y Atención Psicológica. El evento estuvo encabezado por dos expertos en la materia: la Profesora y Licenciada en Educación, Fabiana Martín, y el sociólogo Alberto Calabrese. Ambos se encargaron de orientar la charla debate y de despejar dudas respecto de la problemática en cuestión.

Por su parte, el secretario de Gobierno Local y organizador del evento, Hugo González, indicó a Democracia que “nosotros creemos que las drogas, y las adicciones en general, son una problemática en todos los distritos y una de las formas de enfrentarlo, por un lado, es apoyar a la Justicia y la Policía en lo que necesiten, y por otro, generar estos espacios de reflexión y concientización apuntado a docentes, familias y jóvenes porque es una problemática de todos,nos corresponde como gobierno ocuparnos de estos temas”.

Los especialistas Calabrese y Martín trabajan juntos en la temática desde hace varios años y se encuentran editando un libro que está próximo a publicarse; ambos fueron citados por el Municipio de Leandro N. Alem para dictar la charla.

En diálogo con Democracia, Fabiana Martín habló acerca de los ejes planteados en el encuentro y las principales inquietudes de los presentes.

- ¿En qué ejes se basó la charla?

- Con Calabrese tenemos visiones complementarias respecto de las adicciones. Desde mi lugar, planteo que la problemática de los consumos tienen dos componentes: uno el objeto -la droga- y otro -el sujeto-. Del objeto se encargan los efectores judiciales y operativos, mientras que del sujeto nos encargamos los efectores educativos, de la niñez, de la adolescencia, etcétera, para brindar al sujeto la fortaleza necesaria para afrontar los desafíos que esta problemática le presenta. Uno de los ejes principales es que la problemática debe enmarcarse en la dimensión de la salud y los derechos de las personas, es decir, todos tenemos derecho a una vida sana y esta problemática afecta a la salud. Por otro lado, a nosotros nos interesa trabajar en escuelas y familias en lo que llamamos acciones anticipatorias o prevención inespecífica. Yo hablo de promoción de acciones educativas: nosotros desde niños podemos desarrollar acciones preventivas, marcando límites, con el desarrollo del “no” a aquello que nos perjudica, con el respeto a la intimidad, a que no nos hagan lo que no nos gusta. Esto se va complejizando a medida que el sujeto se desarrolla, pero el pensamiento crítico se desarrolla desde las primeras edades. Claro que es difícil hablar de drogas en la niñez, pero se puede hablar del cuidado del cuerpo, es fundamental el ejercicio del “no” en las primeras edades. Pensar en acciones anticipatorias es pensar en el sentido de vida, en un proyecto de vida, porque quienes hacen algo que les gusta, quienes tienen su proyecto de vida, generalmente están alejados de los consumos.

“Hay que buscar trabajar en red y no minimizar la situación, no naturalizar sino empezar a problematizar”.

- ¿En qué punto se deja de ser consumidor y se pasa a ser adicto?

- Tradicionalmente se dividía entre consumo, abuso y adicción. Todos somos consumidores en algún punto: de la tecnología o de una copa de vino en la cena. El tema es si consumimos vino y después manejamos. Es ahí donde se ve el límite, en la tríada sujeto, consumo y contexto. En este sentido, hay una diferencia entre consumo problemático y no problemático, que está marcado por el contexto. El problemático siempre tiene afectación en un tercero, como el caso de tomar alcohol y conducir.

- ¿Cuáles son las principales inquietudes de los presentes en las charlas?

- Nos preguntan qué herramientas pueden tener ellos. Tanto en la escuela como en la familia es fundamental el diálogo y la escucha atenta. La adicción aparece cuando no hay diálogo. Es fundamental el diálogo entre el adolescente y los adultos, lo que parece una verdad a cuatro voces pero, enmarcado en una actualidad donde se consumen dispositivos digitales, no lo es del todo. ¿Cuántas veces pasamos por una confitería y vemos una familia sentada en la mesa y están todos con el celular y no hay comunicación? ¿O cuántas horas están los adolescentes con los celulares? Yo resalto la figura de adulto significativo, es quien pone límites y marca diferencias, porque estamos en una época de juventud eterna y casi no hay diferencias entre el adulto y el joven, y es importante que se distinga. No somos pares de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Hay que tener sentido crítico del uso, en los grupos familiares el ejercicio es dejar el celular mientras nos sentamos a comer, por ejemplo. Muchas veces los docentes plantean que no están capacitados para hablar de temas de adicciones, yo digo que hay que consultar, hay que buscar trabajar en red y no minimizar la situación, no naturalizar sino empezar a problematizar, porque los adultos muchas veces somos cómplices.

- ¿Considera que hacen falta más de estos espacios de reflexión y debate?

- Como Profesora y Licenciada en Educación defiendo mucho estos espacios. Es necesario que existan porque la gente que va se renueva. En el encuentro de Alem hubo muchos docentes, directivos, equipos de orientación, actores educativos. Son espacios de reflexión y sensibilización que hacen falta. También es importante armar mesas territoriales con diferentes actores, de Justicia, del Municipio, de los servicios locales y de Seguridad.Es un tema que nos involucra a todos.